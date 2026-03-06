La Esquinita de Reme

*Amanecimos el último día de febrero con la noticia que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen criminal de Irán . Al poco rato se confirmó la muerte del Khomeini, líder máximo del país. Con él murieron, en un ataque bien coordinado, miembros de su familia e importantes seguidores. Es un momento histórico y peligroso.

*Siguen los bombardeos en Irán y continuarán hasta que los jefes que quedan allí no se rindan.

*El expresidente Clinton declaró que él no tenía la más remota idea de las actividades de Epstein. Este es el mismo Clinton -más viejo y zorro- que juró que él no tuvo relaciones con Mónica Lewinsky. El mismo Clinton que fue repetidamente acusado de violar a varias mujeres desde Arkansas hasta la Casa Blanca. El pueblo americano le perdonó muchas de sus “aventuras” pensando que tenía que “vivir con Hillary”. ¡Un mentiroso de toda la vida!

*La líder de Venezuela, María Corina Machado, anunció su regreso a Venezuela en las próximas semanas. María Corina es la figura más popular de su país y se espera un desbordamiento del pueblo para recibirla el día de su llegada. Estamos consciente de los tremendos peligros que tiene para la Sra. Machado su regreso a Venezuela teniendo aún allí a los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, pero su valentía demostrada a través de los años la empujan a regresar y estar al frente de su pueblo. ¡Que Dios la ayude!

*El presidente Trump declaró que estamos en presencia de “una toma amigable de Cuba por parte de los Estados Unidos”. ¿Amigable? Son muchos los fusilados, los encarcelados, los que han tenido que vivir separados de sus familias por más de seis décadas. Muchos los padres que fueron enterrados lejos de sus hijos. ¡Con “amigos” como esos no necesitamos enemigos!

*Otro republicano del Congreso que anuncia su decisión de no continuar en la Cámara de Representantes. Se trata del ex Navy Seal, Ryan Zinke de Montana. Fue secretario del Interior en el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

*Alberto Carvalho, superintendente del Sistema Escolar de Los Ángeles y quien fungió por una década como superintendente Escolar de Miami, ha sido suspendido en sus funciones después que el FBI entrara en sus residencias de Los Ángeles y Miami. Los resultados de todo lo sabremos próximamente. ¡Lamentable!

*Manuel “Manny” Morales, jefe de la Policía de Miami anunció su retiro del cargo a partir de octubre 2026. Hay rumores que está planeando postularse para comisionado del Distrito 4 en las elecciones de noviembre 2027.

*El presidente Trump volvió a decir que si hay una vacante en el Tribunal Supremo nombraría al senador Ted Cruz para la posición. ¡Sería formidable porque el senador Cruz es un constitucionalista con grandes conocimientos. ¡Dios lo quiera!

*El popular almuerzo del American Cáncer de Inner Circle of 12 se celebrará este año en el Hotel Lowe’s de Coral Gables, comenzando a las once de la mañana el viernes 17 de abril. Mujeres triunfadoras y prominentes de nuestra comunidad serán honradas en esta ocasión. Entre ellas, la brillante Presidente de Florida International University, Jeanette Núñez. Este año las presidentes del almuerzo son Raquel Kauffler y Lili Somoano. Muchas sorpresas están incluidas en el almuerzo. Las mesas o tickets individuales pueden ser adquiridos a través del American Cáncer llamando a Daris Díaz al teléfono 786-202-6881. ¡No se pierdan este formidable evento!

*Larry Summers, el ex secretario del Tesoro demócrata en el Gobierno de Bill Clinton, renunció a su posición dentro de la Universidad Harvard, después que su relación estrecha con el pedófilo Jeffrey Epstein salió a la luz, en los últimos documentos liberados. Ya son varios “los famosos” que tienen que renunciar por sus relaciones con Epstein. Lo que tocaba lo hacía polvo.

*Martí Productions y su directora Tania Martí anunciaron a través de un comunicado que pararan todas sus presentaciones de obras culturales y musicales durante los meses restantes del 2026 por motivos personales y de trabajo. Esperamos que todo pueda resolverse porque Martí Productions es una organización que ha estado a la vanguardia del arte y el buen gusto en nuestra comunidad. Les enviamos desde La Esquinita un fuerte aplauso.

*Acaba de abrir en Coral Gables en el edificio The Plaza el restaurante “Mottai”. Un lugar japonés original de Brasil. Aparentemente va a ser un éxito, pero aún no lo conocemos. Reportaremos próximamente.

*Estaban dos locos planeando cómo fugarse del manicomio, y le dice uno al otro: “Tengo el vehículo ideal para fugarnos del manicomio”. En esto el otro loco mira a su lado y le dice: -“Pero... ¿Para qué queremos esa moto sin ruedas? ¡Es para no dejar huellas!”