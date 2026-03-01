domingo 1  de  marzo 2026
Iraníes en Teherán y en el mundo celebran tras el anuncio de la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Sonaron gritos de “Yavid shah” (Vida el shah), en una referencia a la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Miles de iraníes bailan y ondean banderas durante una manifestación en la Plaza de la Bastilla tras la acción militar estadounidense-israelí en Irán, en París, Francia, el 1 de marzo de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música y aplausos en distintos barrios de Teherán marcaron la reacción de la ciudadanía como respuesta al anuncio de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, lo que abre las puertas a la posibilidad de un colapso en la cúpula del poder teocrático.

Las grabaciones difundidas en redes sociales desde edificios residenciales reportan a cientos de personas que salieron a las calles para celebrar de manera pública en la capital iraní. También, la diáspora iraní se unió al júbilo, acción que representa un desafío abierto a los mecanismos de control social impuestos por el sistema de Alí Jamenei.

Irán amenaza con vengar la muerte de Jamenei; Trump advierte que responderá con "una fuerza nunca antes vista"

“Jameneí ha muerto”, “Jameneí ha muerto”, gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

También sonaron gritos de “Yavid shah” (Vida el shah), en una referencia a la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Los efusivos gritos que resonaron durante unos 20 minutos son una muestra del descontento de parte de la población con el sistema político instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Iraníes celebran en Londres los ataques y los llaman "intervención humanitaria"

Dos centenares de iraníes partidarios del hijo del último Shah de Persia (y aspirante a nuevo Sha), Reza Pahlavi, celebraron en Londres los ataques de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní, que llegaron a calificar de "intervención humanitaria".

Convocados por la organización 'Stage of Freedom' frente a Downing Street, la residencia del primer ministro británico, los asistentes portaban las banderas iraníes anteriores al régimen islámico (con un león en el centro) y retratos de Reza Pahlavi, y gritaron numerosas consignas para reclamar un nuevo estado encabezado por este último, quien ha vivido en el exilio en Estados Unidos.

"Aplaudimos esta intervención extranjera porque son ataques que no van contra el pueblo iraní, sino contra el régimen islámico", señaló desde la tribuna la oradora principal, que únicamente quiso ser identificada como Bita.

"Este régimen islámico no nos representa, y esto es un mensaje para Occidente: no queremos una reforma, queremos un cambio de régimen para no acabar como otros pueblos de Medio Oriente. Afortunadamente ya tenemos un líder, Reza Pahlavi", arengó a los congregados.

FUENTE: Con información de EFE

