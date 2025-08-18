lunes 18  de  agosto 2025
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

"Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás.

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 

Menahem KAHANA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este lunes que aceptó una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, para la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 62.000 personas por la ofensiva israelí.

"Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes", reza un breve comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo islamista.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.

VENEZUELA

Israel tendría evidencias de participación de Caracas en programa nuclear iraní
VENEZUELA

Israel tendría evidencias de participación de Caracas en programa nuclear iraní
Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.
Conflicto

Israel lleva a cabo nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

La confirmación llegó después de que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, recibiera al jefe de Gobierno y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y reafirmaran la importancia a sus "continuos esfuerzos" para un "alto el fuego inmediato" en el enclave que permita la entrada "urgente y sin trabas" de ayuda humanitaria y asegure la liberación de rehenes.

"Confirmamos el rechazo categórico a la reocupación militar de la Franja y a cualquier intento de desplazar a los palestinos de su territorio", indicó el Servicio de Información del Gobierno de Egipto a través de un comunicado en el que ha añadido que Al Sisi ha abogado por un proceso de reconstrucción tras el alto el fuego.

Por su parte, un funcionario israelí confirmó al periódico 'The Times que Israel' que el Gobierno de Benjamin Netanyahu recibió la propuesta a la que Hamás ha dado su visto bueno.

El Gobierno de Israel insistió el domingo en que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que "conviva en paz con Israel".

FUENTE: EUROPA PRESS

