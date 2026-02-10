martes 10  de  febrero 2026
EEUU sanciona a empresa de compraventa de oro vinculada a Hezbolá

El Departamento del Tesoro afirmó que casa de cambio de oro sancionada formaba parte de Al Qard al Hassan, una institución financiera de Hezbolá que ya estaba sujeta a sanciones estadounidenses

La empresa de compraventa de oro Jood Sarl, una de las financieras del terrorismo de Hezbolá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos impuso el martes sanciones contra una empresa de compra y venta de oro a la que acusa de facilitar el apoyo financiero de Irán a Hezbolá, el movimiento chiita libanés golpeado por Israel.

El Departamento del Tesoro afirmó que casa de cambio de oro sancionada formaba parte de Al Qard al Hassan, una institución financiera de Hezbolá que ya estaba sujeta a sanciones estadounidenses y cuyas sucursales fueron bombardeadas por Israel en los ataques de 2024.H

Las sanciones van contra la empresa Jood Sarl, que según el Tesoro "se hace pasar por una organización no gubernamental" y es utilizada para garantizar el flujo de efectivo de Hezbolá desde Irán.

"Hezbolá es una amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Medio", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"El Tesoro trabajará para aislar a estos terroristas del sistema financiero mundial y dar al Líbano la oportunidad de volver a ser un país pacífico y próspero".

También afirmó que Estados Unidos impondría sanciones a varias personas o entidades, entre ellas un ciudadano ruso, por trabajar en las finanzas de Hezbolá.

Las sanciones congelan cualquier activo en Estados Unidos y vuelven delito las transacciones financieras con las entidades incluidas en la lista.

FUENTE: Con información con AFP.

