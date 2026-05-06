miércoles 6  de  mayo 2026
Israel

Netanyahu sobre Irán: "Estamos preparados para cualquier escenario"

"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", dijo Netanyahu

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

RONEN ZVULUN / AFP
Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.

Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.

Ejército de Israel vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejército está preparado "para cualquier escenario" en Irán, y quiso disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EEUU tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.

"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", dijo Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

Lee además
El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril.
Tensiones

Países árabes cierran filas con Emiratos y apoyan las medidas que tome tras ataques de Irán
 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

El encuentro se produce después de que Irán confirmase hoy que continúa evaluando la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz y la reapertura de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha advertido que si no acepta su plan, atacará con mayor intensidad que antes.

"Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo se comunican diariamente, incluso hoy. Y también hablaré con el presidente Trump esta noche", dijo Netanyahu, después de que algunas fuentes israelíes asegurasen que el Gobierno desconocía la última propuesta.

"Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento", añadió.

"La operación Proyecto Libertad"

Según la propuesta de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear; Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EEUU el lunes para liberar a los buques atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz a raíz del bloqueo iraní.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin dar más detalles al respecto.

Ejército de EEUU listo

El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, según informes de los medios de comunicación.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

Israel aumenta sus preparativos

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Trump insiste al papa León XIV: "Le agrade o no, Irán no puede tener un arma nuclear"

Trump muestra su fortaleza en el Partido Republicano; sus candidatos se imponen en Indiana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes