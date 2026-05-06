Netanyahu sobre Irán: "Estamos preparados para cualquier escenario"

Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejército está preparado "para cualquier escenario" en Irán, y quiso disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EEUU tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.

"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", dijo Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

El encuentro se produce después de que Irán confirmase hoy que continúa evaluando la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz y la reapertura de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha advertido que si no acepta su plan, atacará con mayor intensidad que antes.

"Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo se comunican diariamente, incluso hoy. Y también hablaré con el presidente Trump esta noche", dijo Netanyahu, después de que algunas fuentes israelíes asegurasen que el Gobierno desconocía la última propuesta.

"Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento", añadió.

"La operación Proyecto Libertad"

Según la propuesta de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear; Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EEUU el lunes para liberar a los buques atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz a raíz del bloqueo iraní.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin dar más detalles al respecto.

Ejército de EEUU listo

El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, según informes de los medios de comunicación.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

Israel aumenta sus preparativos

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.

FUENTE: Con información de EFE