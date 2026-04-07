martes 7  de  abril 2026
ALERTA

Israel pide a la población permanecer vigilante ante un posible aumento de ataques de Irán

El Ejército emitió advertencias sobre la probabilidad de que se intensificaran los ataques con misiles y cohetes desde Irán y el grupo chií libanés Hezbolá

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en el centro habla con los medios.

 

Gobierno de Israel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.

"Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.

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Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva".

Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum (a las 00.00 GMT del miércoles) para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

Los israelíes celebraron en la noche de este martes el segundo Seder (cena ritual) de la festividad judía de Pésaj, que marca el final de la pascua hebrea.

Durante el martes, Israel registró el lanzamiento de ocho andanadas de misiles desde Irán, dos de ellas de forma consecutiva poco antes del inicio de la cena, que reúne a los judíos en familia antes del final de esta festividad.

Ya antes del comienzo del Pésaj el pasado miércoles, el Ejército israelí emitió advertencias a la población civil sobre la probabilidad de que se intensificaran los ataques con misiles y cohetes desde Irán y el grupo chií libanés Hizbulá, instando a los residentes a estar preparados y seguir estrictamente los protocolos de seguridad.

FUENTE: Con información de EFE

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