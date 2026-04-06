lunes 6  de  abril 2026
Conflicto bélico

Israel acelera la producción de misiles antibalísticos Arrow en medio de la guerra con Irán

"Se considera uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo", apuntó el ministerio de Defensa israeli

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que ordenó al ejército prepararse para la misión de desmantelar los túneles de Hamás &nbsp; &nbsp;

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que ordenó al ejército prepararse para la misión de desmantelar los túneles de Hamás

 

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — Un comité ministerial israelí responsable de la adquisición de armamento aprobó este lunes un aumento en la producción de interceptores de misiles del sistema Arrow, la principal defensa israelí contra proyectiles balísticos procedentes de Irán.

El Ministerio de Defensa israelí anunció que ha aprobo un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow, desarrollados por Israel Aerospace Industries (IAI), en el marco de la guerra contra Irán.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, y el director general del Ministerio, Amir Baram, firmarán próximamente el acuerdo, que permitirá "un aumento significativo tanto en el ritmo de producción como en las reservas de interceptores Arrow, como parte de los preparativos para la campaña en curso".

"El sistema Arrow, desarrollado y producido conjuntamente con la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos (MDA), intercepta amenazas balísticas a altitudes exoatmosféricas y de la atmósfera superior, defendiendo a Israel contra amenazas estratégicas de largo alcance", indicó la cartera en un comunicado.

Israel Katz aclaró que Israel "cuenta con suficientes interceptores para proteger a sus ciudadanos". "El régimen de los ayatolá debe saber que Israel es resistente y fuerte, está preparado para mantener la campaña el tiempo que sea necesario y continúa mejorando sus capacidades defensivas y ofensivas", afirmó.

Intercepción con éxito

El ministerio de Defensa subrayó que este sistema "ha demostrado su eficacia durante la guerra actual", pudiendo derribar "con éxito" misiles balísticos lanzados desde Irán y Yemen". "Se considera uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo", apuntó ese ministerio con respecto a los interceptores, que cuestan entre dos y tres millones de dólares.

Estados Unidos e Israel han escalado en las últimas horas los ataques contra territorio iraní a pocas horas de que se cumpla el plazo dado por Washington para cerrar un acuerdo a fin de parar la guerra a cambio de la reapertura del paso de Ormuz, pacto que parece ahora lejano después de que Teherán haya rechazado los ultimátum de Donald Trump, tras afirmar que son "incompatibles" con mantener negociaciones.

Recientemente, el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' dijo que Israel había comenzado a racionar el uso de sus interceptores Arrow (cada uno cuesta entre 1,7 y 3,4 millones de euros) tanto por razones económicas como por preservar existencias.

De hecho, el citado medio también señaló que Israel estaba usando misiles de menor gama para interceptar proyectiles de Irán, y que quizá esto podía explicar los impactos, sin presentar evidencias.

La tasa de intercepción con éxito israelí ronda el 92 %, según el Ejército.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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