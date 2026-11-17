JERUSALÉN — El Parlamento de Israel tiene previsto elegir este martes a un nuevo presidente en un momento en que los rivales del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, buscan afianzarse y el dirigente sigue su lucha por permanecer en el cargo.

Los 120 diputados elegidos en las legislativas del 27 de octubre deben elegir a un presidente, un cargo importante, ya que es quien fija la agenda del Parlamento.

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El principal rival de Netanyahu, el centrista Gadi Eisenkot, un exalto mando militar que se perfila como posible jefe del Ejecutivo y que tiene hasta el próximo mes para formar gobierno, propuso a su aliado Matan Kahana como presidente del Legislativo.

Sin embargo, se espera que el partido de derecha Likud, de Netanyahu, el más votado, intente alargar el debate para evitar la elección de Kahana.

Negociaciones en curso

El Likud exigió en un comunicado que los legisladores se abstengan de tomar "medidas severas y unilaterales" y de reemplazar al presidente del Parlamento "en un momento en que se están llevando a cabo negociaciones para formar un gobierno de unidad nacional".

El partido de Netanyahu anunció que presentará a Ofir Katz como su candidato a la presidencia del Legislativo, pero Kahana es el favorito de cara a la votación.

Ni Eisenkot ni Netanyahu obtuvieron la mayoría en las elecciones; sin embargo, Kahana puede alcanzar fácilmente el umbral de 61 votos en la votación del martes gracias a los votos de los partidos árabe-israelíes, que lograron avances sin precedentes impulsados por el descontento contra Netanyahu, que gobierna en alianza con la derecha.

FUENTE: Con información de AFP