Las piezas del ajedrez político israelí tras los comicios

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y líder del partido Likud, Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y político del partido Unidad Nacional.

uTras la celebración de las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2026 , el panorama político en Israel continúa sumido en una profunda incertidumbre institucional. Ninguna formación ha logrado la mayoría absoluta necesaria para constituir un gobierno de manera directa , lo que anticipa un complejo periodo de negociaciones parlamentarias e intensas presiones partidistas .

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En conversación exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, Bryan Acuña, máster y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica, desglosó el escenario tras el recuento de los comicios: “En términos generales, lo que se esperaba fue lo que pasó, ninguna bancada legislativa iba a tener una mayoría que le permitiera gobernar o crear gobierno de una manera fácil.

Se requieren 61 votos y ninguna de las facciones lo logró. Mucho menos los partidos de manera individual logran esos números. Los que estuvieron más arriba obtuvieron una tercera parte de la cantidad de votos, más o menos, de lo que se requiere para poder gobernar, que es de 61 o de 120”.

Con el 100% de las mesas procesadas y tras la incorporación del voto de sobre doble de los soldados y diplomáticos, la Knéset (Parlamento) de 120 escaños muestra un mapa atomizado. El Likud de Benjamin Netanyahu se posicionó como el partido más votado al obtener 27 escaños. Sumando el respaldo de sus aliados de la derecha tradicional y de las formaciones ultraortodoxas (como Shas con 7 escaños y Judaísmo Unificado de la Torá), el bloque oficialista alcanza 53 escaños. Este total sitúa al bloque oficialista a ocho asientos del umbral mínimo de 61 requeridos para gobernar.

Por su parte, el bloque opositor de centro y derecha sionista, encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot a través de su nueva plataforma política Yashar (que cosechó 22 escaños), aglutina 48 escaños junto a formaciones como Yisrael Beytenu de Avigdor Lieberman (7 escaños) y la lista Juntos. Sin embargo, la oposición tampoco reúne los números suficientes para desplazar al Ejecutivo actual sin establecer acuerdos transversales.

En este contexto, el especialista detalló el papel decisivo que juegan las alianzas y la postura de las figuras prominentes de la política israelí.

“Las coaliciones que se puedan formar están también sujetas a una serie de negociaciones, principalmente aquellos que no están, digamos, de acuerdo en seguir con un gobierno vinculado a Netanyahu. Entre esos me refiero tanto a Lieberman como a la dupla Bennett-Lapid, incluso el propio Eisenkot podría no estar de acuerdo en que se mantenga más tiempo Netanyahu en el poder. Pero por el otro lado, Netanyahu es quien tiene la coalición más cercana a los 61 votos que eventualmente podría ser llamado a formar gobierno”.

Un elemento trascendental en estos comicios ha sido el comportamiento electoral de los ciudadanos árabes israelíes. Rompiendo con la tendencia de abstención de comicios anteriores, la participación dentro del electorado árabe alcanzó un máximo histórico de entre un 77% y un 80%, lo que significa que entre 800.000 y 850.000 ciudadanos ejercieron su derecho al voto. Esta alta movilización permitió a las formaciones árabes alcanzar una representación récord de 19 escaños en la Knéset, distribuidos en 11 diputados para la Lista Conjunta y 8 para el partido islamista Ra'am, liderado por Mansour Abbas.

Polarización interna y el desafío de la estabilidad regional

La contienda electoral y sus posteriores repercusiones se desarrollan en un ambiente de marcada polarización social, acentuado por el desgaste político de las autoridades y la gestión de la crisis bélica tras los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Consultado sobre si la pérdida de hegemonía del oficialismo responde a un desgaste por las operaciones militares o a factores domésticos. Al respecto, el analista consideró que “de momento sigue el poder. Si bien la situación bélica podría ser un factor de desgaste político, hay que entender que no solo en Israel, en todas partes del mundo, principalmente los países que tienen algún tipo de injerencia en temas internacionales, la agenda internacional es un condicionante, pero no es el condicionante. Hay una serie de elementos internos que meten presión”.

Ante el debate sobre si estos sealamientos ponen en duda la legitimidad del proceso electoral, las instituciones gubernamentales y la Comisión Electoral Central ratificaron formalmente la validez del evento y descartaron la existencia de un fraude o falsificación de resultados. Asimismo, la agencia de seguridad Shin Bet desestimó que los señalamientos sobre interferencia o aportes externos implicaran una invalidación de la voluntad popular ejercida en las urnas.

“Lo que pasa es que lo que ha ocurrido no necesariamente sería considerado como fraude, sino más que todo como una injerencia. Porque acá lo que se habla es de que eventualmente se haya recibido platas de personas externas al país que le hayan pagado a individuos árabes por votar de determinada manera y que hayan incidido en que al final de cuentas el voto árabe llegara hasta los 19 escaños que tiene actualmente. Hay divididos entre 10 escaños para la lista conjunta y 9 escaños para el partido islamista Ra'am. Lo que pasa es que el proceso como tal lo que podría llevar es a la anulación de algunos votos o incluso pedir, digamos, que se repitan las elecciones en las mesas donde hayan sido cuestionados, pero no va a anular el proceso electoral”, recalcó.

Respecto al papel estratégico que asumirá la minoría árabe dentro de la política israelí, el analista de la Universidad Nacional de Costa Rica desestimó que su presencia amenace la estabilidad del Estado, y ubicó sus demandas en el ámbito socioeconómico e interno: "yo creo que de momento el mayor riesgo simplemente, o sea, no sé si riesgo, porque en verdad estamos hablando de un 20% de la población, o sea, es una minoría bastante grande dentro de Israel, dentro de lo que cabe, por supuesto, un país de cerca de 10 millones de habitantes, un 20%, son como 2 millones de habitantes. Acá lo que estamos hablando es de que posiblemente para ellos ingresar en el gobierno lo que van a exigir son mayores garantías para las comunidades árabes”.

En cuanto al resto de las agrupaciones árabes, el académico puntualizó: «Los otros partidos van a mantener una posición fuera del gobierno y podrían hacer una especie de soporte a algunas medidas del gobierno o de la coalición anti-Netanyahu sin necesidad de meterse como ministros con cartera. La verdad, pueden hacer un apoyo externo y sugerir evidentemente al presidente del Estado de que le dé la posibilidad a Eisenkot de ser, digamos, quien forme gobierno”, enfatizó.

De esta forma, Israel aguarda la designación formal del candidato que liderará la primera ronda de negociaciones para construir la coalición gubernamental, en medio de un escenario parlamentario sumamente atomizado y un contexto regional en constante evolución.