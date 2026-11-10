martes 10  de  noviembre 2026
Memorando de entendimiento

Rubio afirma que Israel "es lo suficientemente rico" como para comprar armas sin financiación de EEUU

"Pueden seguir comprándonos armamento, pero ya no es necesario que nosotros proporcionemos la financiación. Es algo que los propios israelíes han propuesto", dijo Rubio

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El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 

JIM WATSON/ AFP
Por Elena Moreno

WASHINGTON — El secretario de Estado Marco Rubio recalcó este martes que Israel "es suficientemente próspero y rico" como para comprar armamento estadounidense sin ayuda financiera de Washington e incidió en que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quiere que el fin de este apoyo termine "cuanto antes".

Rubio, que recordó que ambos países están negociando en estos momentos un memorando de entendimiento de cara a la expiración del actualmente existente, destacó que Trump "ha expresado su deseo de que la parte correspondiente a la financiación finalice lo antes posible".

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"Estamos abordando este aspecto en el marco de la negociación del memorando de entendimiento. La premisa del presidente es que Israel es hoy un país lo suficientemente próspero y rico como para prescindir de dicha financiación y pasar a un esquema de adquisiciones", sostuvo.

"Pueden seguir comprándonos armamento, pero ya no es necesario que nosotros proporcionemos la financiación. Es algo que los propios israelíes han propuesto", señaló, antes de incidir en que el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "manifestó su intención de dejar de recibir financiación militar extranjera y pasar a un modelo basado en la compra de material militar".

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En este sentido, reseñó que Trump abogó por poner fin a esta financiación a final de año y ha argumentado que el Gobierno de Israel podría ajustarse a este plazo "si quisiera". "Sin duda", manifestó, al tiempo que reseñó que Israel "también fabrica armamento" y esgrimió que "parte del memorando de entendimiento podría incluir la posibilidad de coproducir ciertos elementos".

"En lo que respecta a la financiación, considero que Israel ya ha superado esa etapa; de hecho, ellos mismos lo han reconocido", insistió el jefe de la diplomacia estadounidense. "Negociaremos los plazos, aunque el presidente (de Estados Unidos) desea que esto ocurra lo antes posible. Él considera que tiene sentido llevarlo a cabo cuanto antes", subrayó.

El propio Trump anunció la semana pasada que Washington dejará de entregar 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel de cara a finales de año, antes de resaltar que es parte de un acuerdo alcanzado con Netanyahu.

"Les dábamos 4.000 millones (de dólares), pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan", dijo en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en las que reconoció que este volumen de ayuda a Israel ha sido uno de los focos de las críticas contra Washington desde el estallido de la guerra en Medio Oriente.

Ambos países mantienen en pie un memorando de entendimiento que implica 3.800 millones de dólares en ayuda militar a Israel, que expira en 2028. El propio Netanyahu afirmó en mayo en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CBS que esperaba que el país dejara de depender de este apoyo en un plazo de diez años.

FUENTE: Con información de Europa Press

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