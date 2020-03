José Levy: el periodista judío que emocionó al papa Francisco

José Levy es sin duda una figura que genera unión en el gremio, y su carrera como corresponsal de CNN en Medio Oriente, la que desempeña desde 1989, no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al Papa Francisco, quien se ha emocionado y seguido sus narraciones al igual que millones de hispanos alrededor del mundo.

“Cuando yo informé del fallecimiento de Juan Pablo II estaba ubicado en la azotea más cara de la historia, porque CNN la había alquilado hace muchos años para poder estar en ese preciso lugar al momento del deceso. Era una azotea ubicada justo al frente del dormitorio papal. Fue un momento difícil y emotivo, incluso recuerdo que se me cortó la voz”, recordó el periodista en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Unos días después en Roma se me acercó el padre Guillermo Marcó, exvocero del entontes cardenal Bergoglio [el Papa Francisco]. Él me dijo: ‘El cardenal me ha pedido que te agradezca en su nombre tu cobertura de un momento central de su vida, la muerte de Juan Pablo II. Él se emocionó contigo y tu manera de transmitir ese hecho de la forma en que lo hiciste siendo judío’. Esa es una anécdota central en mis 30 años de carrera. Llegar a emocionar a quien hoy es Papa me demostró la calidad humana de Francisco. No cualquier cardenal le pide a su vocero que vaya a buscar a un reportero entre miles de periodistas para dar un mensaje de agradecimiento. Ese gesto me emocionó mucho”, confesó Levy.

Jose Levy El periodista judío José Levy. JJ BLANCOH / DLA

Testigo directo de la historia

La caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética, la muerte y beatificación de Juan Pablo II, la Guerra del Golfo, los diversos ataques terroristas en Europa y la eterna discordia entre israelíes y palestinos, son solo algunas de las coberturas de José Levy en estos 30 años de trayectoria en CNN en Español. Carrera por la que sus colegas lo celebran, y le profesan una admiración pocas veces vista en el gremio.

“Realmente ha sido un privilegio poder estar estos días en Miami y sentir el cariño con el que me han recibido. No solo en CNN sino también en la calle, y en cada uno de los actos que se han organizado con periodistas de Univision, Telemundo, y otros medios de comunicación”.

“Son una segunda familia. Cuando llego a CNN siento el abrazo de todos los que trabajan en la cadena. Eso me llena el corazón porque yo vivo en el otro hemisferio, en Jerusalén, moviéndome entre distintas coberturas al otro lado del mundo, así que recibir ese calor humano es fundamental”, dijo emocionado.

Anécdota con Fidel Castro

Otro personaje de la historia, aunque controversial, con el cual coincidió Levy fue el dictador cubano Fidel Castro, a quien el periodista entrevistó tras su encuentro con el Papa Juan Pablo II. En aquella ocasión Castro llamó a Levy como su “amigo judío”.

“Había un interés mediático inmenso cuando Fidel Castro se reunió con Juan Pablo II. Estamos hablando de dos rivales ideológicos centrales. En ese momento se decía que estaba cayendo un segundo Muro de Berlín. Juan Pablo II fue una figura clave en la caída del comunismo en el mundo, y Fidel Castro, lo opuesto, sin embargo, ambos se tendían la mano, por lo que el interés de los medios llevó a que antes del encuentro hubiese una rueda de prensa en la que había 1.000 lugares para periodistas, y yo presencié cómo entre colegas se pegaban para poder conseguir una de esas mil invitaciones para ser parte de esa rueda de prensa”, recordó el reportero la polémica convocatoria en la que, según The New York Times, hubo más de 2.000 solicitudes para entrevistar a Castro, aunque a Levy fue al único que se la concedieron.

Levy calificó de trascendental el encuentro entre su santidad Juan Pablo II y Castro, “porque creó un ambiente, y una nueva realidad en las relaciones entre Cuba y el Vaticano”.

Pacto global por la educación

Las anécdotas de José Levy son tan extensas como su carrera, y sus anhelos no cesan, en especial los que lo siguen uniendo estrechamente con el Papa Francisco, todo con el fin de que la religión, independiente del credo que se profese, sea motivo de unión y encuentro para la humanidad.

“Esta es una asignatura pendiente, porque hasta ahora la religión -y esto es muy doloroso- ha servido para dividir a los seres humanos, y no excluyo a nadie. Lo vimos en la época de las Cruzadas, con Saladino, y ahora con el conflicto entre israelíes y palestinos. Todos quieren controlar Jerusalén. Lo importante a través de la historia no ha sido el ‘amarás a tu prójimo’, sino el dominarás a tu prójimo. La religión ha llevado a la división, a la guerra y al odio”.

“Si somos todos hijos de Dios, todos somos hermanos, y eso debiese ser la base para el acercamiento. Este ha sido el mensaje del Papa Francisco, que la religión -bien entendida- sea la que nos permita mirar al futuro”, dijo Levy, quien es uno de los fundadores del Pacto Educativo Global.

“En su momento yo les hablé a quiénes son considerados los dos mejores amigos del Papa Francisco, José María del Corral y Enrique Palmeiro, de la idea de que los medios de comunicación sean un puente para acercarnos. Y luego de varios años de diálogo nació el Pacto Educativo Global, que el Papa anunció como un proyecto central de su pontificado. Somos cuatro los fundadores de este pacto, José María del Corral, Enrique Palmeiro, Henrique Cymerman [primo hermano de José Levy] y yo”, dijo el periodista sobre el proyecto que tendrá su Congreso Mundial en Roma a mediados de mayo, y que destaca por ser interreligioso, a pesar de ser dirigido por el Vaticano.

“La misión de este Pacto es mejorar la educación porque hay millones de niños que no tienen un marco educativo, y que se trasforman en presa fácil de Al-Qaeda, ISIS, y distintos grupos terroristas, y el apoyo de Papa es una pieza clave en esta tarea de promover la educación”.

Consultado sobre sus futuros proyectos y anhelos en la cadena de noticias, José Levy se despidió con una cita emblemática, la que define su personalidad y sus próximos pasos como reportero.

“Yo entrevisté 11 veces a Shimon Peres, quien fue presidente y primer ministro de Israel, y siempre recuerdo que él decía: ‘La vejez comienza cuando los logros de una persona pesan más que sus expectativas’. Yo espero que a mí nunca me pase eso”, finalizó.