domingo 14  de  junio 2026
CORRUPCIÓN

José Luis Rodríguez Zapatero inicia semana crucial con nuevos señalamientos ante la Comisión Europea

El expresidente de gobierno español declarará el miércoles y jueves ante el juez Calama sobre el caso Plus Ultra y las joyas, en medio de peticiones del PP

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).&nbsp; &nbsp;ARCHIVO &nbsp;

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO

 

Eduardo Parra / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero inicia este lunes una semana crucial en la que deberá declarar ante la Audiencia Nacional de España como presunto responsable de ejercer tráfico de influencias en una red de lavado de dinero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros.

También deberá explicar la procedencia de las joyas que fueron halladas por la Policía Nacional en su despacho del PSOE, valoradas en 1,3 millones de euros según experticias, y que no aparecen declaradas en los registros de España.

Lee además
José Luis Rodríguez Zapatero intensificó su relación con el régimen de Maduro en 2023 
CORRUPCIÓN

Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas  en Venezuela para hacer millones
Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016 
CORRUPCIÓN

Nuevos hallazgos vinculan a Delcy Rodríguez con de la red de José Luis Rodríguez Zapatero en España

Adicionalmente, el político socialista tendría también que afrontar señalamientos de posibles influencias en los contratos adjudicados a Huawei en infraestructuras críticas españolas, por parte de la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, según se conoció este domingo.

Trama de la aerolínea y de las joyas

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, citó a Rodríguez Zapatero para los días 17 y 18 de junio con la finalidad de declarar sobre la "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que en la investigación de más de 4,000 páginas, se pudo constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables", según los reportes.

La trama tendría como finalidad, según el juez, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

En el transcurso de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UNEF) de la Policía Nacional encontró durante los registros a los implicados no solo móviles con mensajes clave para el caso que implican a venezolanos, sino también una cantidad de joyas en el despacho del expresidente.

Según se informó, el juez comunicó el viernes a Rodríguez Zapatero de su imputación, en una pieza separada, por presuntos delitos fiscales y de contrabando, al considerar que el origen de las joyas halladas "no está justificado".

PP con más señalamientos

Se informó que la alta directiva del PPE hizo ante la Comisión Europea una mención sobre un nuevo contrato público adjudicado por Adif a Huawei Technologies para el suministro de material destinado a redes de datos ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, por un importe cercano a los 400.000 euros.

Montserrat pidió considerar este hecho "en el contexto de la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares vinculada al entorno del ministro Óscar Puente y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero".

El caso aparece en el expediente citado en la documentación intervenida por la UDEF en el contexto de las investigaciones abiertas sobre presuntas redes de intermediación y tráfico de influencias.

El contrato habría sido licitado en fechas navideñas y tramitado con carácter acelerado, según los reportes.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

José Luis Rodríguez Zapatero declina invitación para acudir a acto con el Papa, en medio de presión judicial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California. 
SUCESOS

Muere el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.
MANZANA DE LA DISCORDIA

Crisis acecha a la terminal de cruceros de Miami

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Te puede interesar

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ELECCIONES 2026 (PARTE I)

Voto del sur de Florida y el rumbo de la Cámara federal en noviembre

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
ELECCIONES

De la Espriella afronta la segunda vuelta con ventaja en Colombia

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición