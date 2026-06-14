José Luis Rodríguez Zapatero inicia semana crucial con nuevos señalamientos ante la Comisión Europea

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO

MADRID. - El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero inicia este lunes una semana crucial en la que deberá declarar ante la Audiencia Nacional de España como presunto responsable de ejercer tráfico de influencias en una red de lavado de dinero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros.

También deberá explicar la procedencia de las joyas que fueron halladas por la Policía Nacional en su despacho del PSOE, valoradas en 1,3 millones de euros según experticias, y que no aparecen declaradas en los registros de España.

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Adicionalmente, el político socialista tendría también que afrontar señalamientos de posibles influencias en los contratos adjudicados a Huawei en infraestructuras críticas españolas, por parte de la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, según se conoció este domingo.

Trama de la aerolínea y de las joyas

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, citó a Rodríguez Zapatero para los días 17 y 18 de junio con la finalidad de declarar sobre la "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que en la investigación de más de 4,000 páginas, se pudo constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables", según los reportes.

La trama tendría como finalidad, según el juez, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

En el transcurso de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UNEF) de la Policía Nacional encontró durante los registros a los implicados no solo móviles con mensajes clave para el caso que implican a venezolanos, sino también una cantidad de joyas en el despacho del expresidente.

Según se informó, el juez comunicó el viernes a Rodríguez Zapatero de su imputación, en una pieza separada, por presuntos delitos fiscales y de contrabando, al considerar que el origen de las joyas halladas "no está justificado".

PP con más señalamientos

Se informó que la alta directiva del PPE hizo ante la Comisión Europea una mención sobre un nuevo contrato público adjudicado por Adif a Huawei Technologies para el suministro de material destinado a redes de datos ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, por un importe cercano a los 400.000 euros.

Montserrat pidió considerar este hecho "en el contexto de la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares vinculada al entorno del ministro Óscar Puente y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero".

El caso aparece en el expediente citado en la documentación intervenida por la UDEF en el contexto de las investigaciones abiertas sobre presuntas redes de intermediación y tráfico de influencias.

El contrato habría sido licitado en fechas navideñas y tramitado con carácter acelerado, según los reportes.

FUENTE: Con información de Europa Press