jueves 30  de  julio 2026
CORRUPCIÓN

Esposa de José Luis Rodríguez Zapatero también está en la mira de la justicia de España

El juez del caso Plus Ultra que investiga al expresidente abrió pieza reservada a Sonsoles Espinosa por manejar una de las 60 cuentas detectadas en la trama

El expesidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez en junio pasado.&nbsp;

El expesidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez en junio pasado. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el rescate de Plus Ultra, puso el foco de sus indagaciones en la esposa del José Luis Rodríguez Zapatero, como sospechosa en la trama de corrupción, luego de instruir a la Policía Nacional a ampliar sus pesquisas sobre el expresidente de gobierno, sus hijas y su secretaria.

Sonsoles Espinosa aparece como titular, junto a su esposo y exdirigente del PSOE, en una de las 60 cuentas bancarias bajo sospecha y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) debe investigar, por instrucciones del juez, debido a los oscuros movimientos de dinero detectados y contenidos en informe entregado el 9 de junio pasado, informó un diario español.

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Juez pide investigar las cuentas y patrimonio de Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria

Por estas cuentas, vinculadas al entramado de blanqueo de dinero para el rescate de la aerolínea, también están investigadas las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez, y su secretaria María Gertrudis Alcázar, como parte del círculo de complicidades del político socialista y por lo que serán llamadas a comparecer en la sede de la Audiencia Nacional.

Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez Calama en junio pasado por tráfico de influencia y por "liderar" operaciones de una red para operaciones ilícitas, entre otros delitos, por el entramado de Plus Ultra, a lo que se unió posteriormente una investigación por las joyas no declaradas. La defensa ha pedido aplazar su comparecencia.

Esposa de Rodríguez Zapatero

En su más reciente actuación en el proceso, el juez Calama decidió abrir una pieza reservada con la información de la cuenta bancaria de Espinosa para preservar el secreto del sumario, según el reporte.

Y explicó su importancia “para la incorporación íntegra de la información bancaria original que sea remitida, quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”, indicó la decisión citada por el medio.

Para ello, el juez partió del hecho de que el dinero que Rodríguez Zapatero recibía de su amigo y operador de las transacciones, Julio Martínez, iba a una cuenta de la cual se movilizaba hacia otras donde ya figuraba Espinosa.

Cuentas y propiedad bajo sospecha

Según las investigaciones adelantadas por la unidad fiscal de la Policía Nacional, Rodríguez Zapatero y su esposa Sonsole Espinosa compraron una lujosa propiedad ubicada en la calle Ramón Crespo de Madrid. La operación apunta a una de las cuentas del expresidente.

El precio de compraventa era de 580,000 euros y fue adquirida el 26 de febrero de 2024 en una operación a través un préstamo hipotecario por 500,000 euros.

Lo que más llamó la atención de los agentes de la unidad fiscal es que el monto fue cancelado el 16 de enero de 2025, antes de la fecha de su vencimiento, mediante una sola transferencia de 498,000 euros.

Y la persona que la hizo fue la esposa de Rodríguez Zapatero, según el reporte.

Este miércoles se informó que el juez Calama también investiga a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, por comprar una vivienda sin hipoteca en Madrid, y con solo el pago de una cuota durante dos años. Y no halló constancia de que hubiese recibido fondos de una herencia.

FUENTE: Con infirmación de abc.es

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