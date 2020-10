Josep Borrell: "La situación de Venezuela es insostenible"

“Mi opinión es que la situación de Venezuela es insostenible. La situación de asfixia económica, de agravamiento de la situación humanitaria. Si tuviera solución fácil ya la habríamos encontrado. Por eso el intento por parte de la oposición de buscar unas condiciones que permitiera participar en unas elecciones, al menos al estilo bielorruso, no era mala idea”, aseguró.

Borrell afirmó que desde el pasado mes de julio se encontraba en “contacto” con el régimen de Nicolás Maduro por petición de la oposición venezolana. Su intención, aseguró, era intentar lograr las garantías que facilitaran unas elecciones libres, transparentes y justas en el país. Sin embargo, reveló que “no hubo acuerdo” con el chavismo.

El diplomático europeo reiteró a NIUS que pidió al oficialismo aplazar ese proceso electoral mientras se conseguían las garantías mínimas para celebrarse y se organizaba una misión de observación comicial de ese continente para acompañar tal evento.

“No era aplazar por aplazar. Lo que quiero saber es en qué condiciones se celebrarían esas elecciones. Las condiciones actuales no son suficientes para enviar una misión de observación electoral”, dijo.

“Capriles dijo que él estaría dispuesto a presentarse si las elecciones fueran distintas y el aplazamiento tenía dos objetivos: negociar unas condiciones que permitan a la oposición presentarse y preparar una misión de observación electoral. Pero, aunque tuviéramos tiempo, no mandaríamos una misión de observación electoral si previamente no se dan unas condiciones que ahora no se dan”, aclaró Borrell.

¿Oposición dividida?

“Yo vi una entrevista larga del señor Capriles en la que explica su argumento. Dice que no presentarse a las elecciones es un error y que, en determinadas condiciones, no en estas, más vale presentarse para ocupar el espacio político”, indicó.

“En cambio, al señor Guaidó lo hemos visto expresarse en términos totalmente distintos, diciendo que el boicot a las elecciones es parte de su programa de acción. Es una disyuntiva” asegura el diplomático.

(El excandidato Henrique Capriles ya ha asegurado que no se presentará en las elecciones convocadas por la dictadura, porque no hay garantías)