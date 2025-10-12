Joven eurodiputado español lanza nuevo partido para combatir la corrupción y la inmigración ilegal

Luis 'Alvise' Pérez, YouTuber y fundador del partido político español de extrema derecha "Se Acabó la Fiesta" (SALF), hace gestos mientras pronuncia un discurso en el lanzamiento del partido en el auditorio Vistalegre de Madrid el 12 de octubre de 2025.

MADRID — Un joven eurodiputado español con una gran presencia en redes sociales y conocido por su discurso lanzó oficialmente este domingo en Madrid un nuevo partido antiinmigración.

Se Acabó La Fiesta (SALF), liderado por Alvise Pérez, de 35 años, sorprendió al obtener casi el 5 % de los votos y tres escaños en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, pese a ser una formación emergente.

Durante un acto de lanzamiento en Madrid, Pérez congregó a miles de seguidores y prometió combatir la corrupción, el crimen y la política tradicional.

Deportación masiva

En un discurso prometió llevar a cabo "el mayor plan de deportación masiva de la historia reciente de España".

"Todo inmigrante criminal será localizado, detenido y deportado inmediatamente", declaró.

Criticó duramente a "una Unión Europea que ha traicionado sus principios fundacionales" y que, según él, "ya no sirve a los intereses de las naciones, sino de una burocracia globalista".

Afirmando que el bloque perjudica los intereses de España en favor de Francia y Alemania, prometió un referéndum sobre la permanencia en la UE si esta no "respeta" al país.

Recortes fiscales

Pérez, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, también prometió importantes recortes fiscales.

Su contenido en redes incluye sarcasmo al Parlamento Europeo, ataques contra la corrupción y un video en el que viaja en moto acuática para plantar una bandera española en un islote frente a Marruecos.

Pérez tiene cuatro causas judiciales abiertas en su contra, entre ellas por presunta financiación ilegal y acoso a los dos eurodiputados que fueron elegidos bajo su movimiento en 2024 y que posteriormente se distanciaron de él.

Política

FUENTE: Con informaciòn de AFP