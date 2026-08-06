Exembajadora de Ucrania en EEUU, sospechosa de corrupción

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.

KIEV. - Olga Stefanishina, la exembajadora de Ucrania en Estados Unidos destituida el lunes por el presidente Volodimir Zelenski, está siendo investigada por corrupción en su país, anunciaron este jueves las autoridades.

Stefanishina, exviceprimera ministra y exministra de Justicia, es sospechosa de "enriquecimiento ilícito" por un importe de 13,9 millones de grivnas (unos 310.000 dólares), indicó la agencia anticorrupción ucraniana NABU en Telegram.

OPINIÓN Cuba es una más en la lista de espera

La acusación se refiere a bienes inmuebles de lujo no declarados, cuya posesión es incompatible con los ingresos registrados oficialmente por la exdiplomática de 40 años, según la NABU.

Stefanishina, que compareció el miércoles ante el tribunal especializado en lucha contra la corrupción, escribió en Facebook que afrontaba "estos acontecimientos con calma y sin emociones innecesarias".

Zelenski destituyó el lunes a la funcionaria de su cargo de embajadora en Estados Unidos, que ocupaba desde julio de 2025, una decisión esperada en el marco de la reorganización gubernamental iniciada por el presidente ucraniano el mes anterior.

El mandatario aún no ha anunciado quién sustituirá a Stefanishina en Washington, en este puesto crucial para Ucrania, que depende de los suministros de armas y del intercambio de información de Estados Unidos para seguir luchando contra la invasión rusa.

Varios escándalos de corrupción han sacudido Ucrania en los últimos años, incluso en el entorno de Zelenski.

En diciembre de 2025, su mano derecha, Andrii Yermak, se vio obligado a dimitir por un caso de blanqueo de dinero a través de un proyecto inmobiliario de lujo.

FUENTE: Con información de AFP