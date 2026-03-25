La ansiedad de la guerra no ha cambiado, pero el campo de batalla sí

Punto clave inicial: El conflicto actual con Irán no solo se está librando mediante misiles y campañas aéreas, sino también a través de inteligencia, redes de vigilancia y posicionamiento geopolítico. Aunque las operaciones militares han degradado significativamente las capacidades de Irán, el régimen permanece intacto, y el campo de batalla en evolución ahora incluye el ciberespacio, la inteligencia artificial y actores externos, particularmente China , cuya participación a largo plazo podría moldear la trayectoria del conflicto más allá de Medio Oriente.

Este conflicto está redefiniendo la naturaleza de la guerra moderna. Ya no se limita a operaciones cinéticas, sino que está cada vez más impulsado por datos, sistemas de vigilancia y objetivos algorítmicos. La integración de la inteligencia artificial, la infraestructura construida por actores extranjeros y la explotación de inteligencia introducen una nueva capa de complejidad que impacta directamente las estructuras de mando, la toma de decisiones estratégicas y las dinámicas de escalada.

Al mismo tiempo, el papel de China como país facilitador de infraestructura tecnológica y como actor geopolítico cauteloso resalta las implicaciones más amplias de esta guerra para la competencia entre grandes potencias. El resultado no solo afectará la estabilidad regional, sino que también podría influir en cómo se librarán los conflictos futuros y en cómo las grandes potencias interactúan en entornos disputados.

De la espera al targeting: la persistencia de la ansiedad de la guerra

A medida que entramos en el día 24 de este conflicto, la ansiedad continúa aumentando y las expectativas sobre su final dominan tanto los medios internacionales como los nacionales. La microadministración del tiempo, los eventos y los relatos alimenta un flujo constante de artículos que especulan sobre resultados apocalípticos, generando titulares y atrayendo visualizaciones (métricas modernas de medios) y, como solíamos decir en el pasado, vendían periódicos.

Habiendo sido uno de los muchos hombres que permanecieron en el desierto desde el 1 de agosto de 1990 hasta enero de 1991 (107 días) antes de que comenzara la guerra aérea, y que aún se trasladaron al frente y esperaron otros 40 días antes de que comenzara la batalla terrestre oficial, puedo entender esta ansiedad. Mover el TOC (Centro de Operaciones Tácticas) de la División más de siete veces en 23 horas, destruir eventualmente depósitos de municiones, esperar la rendición iraquí el 3 de abril y finalmente regresar a Estados Unidos el 21 de abril después de 58 días en Irak (205 días de despliegue) proporcionan una perspectiva sobre la incertidumbre prolongada.

La guerra fue llamada la “guerra de 100 horas” por la duración del asalto principal. Sin embargo, como miembros de la 1ª División de Caballería, participamos en una operación secreta previa a la fase oficial de combate, en la cual unidades de la 2ª Brigada realizaron operaciones de reconocimiento en fuerza en Wadi Al Batin el 19 y 20 de febrero. Logramos convencer a las fuerzas iraquíes de permanecer en su lugar, haciéndoles creer que el ataque principal vendría por ese sector.

A medida que entramos en la cuarta semana de este conflicto de 24 días, más de 8.000 objetivos han sido atacados en Irán. La mayoría de la infraestructura militar ha sido blanco, con especial énfasis en la producción de misiles y drones. Esto ha incluido ataques a instalaciones subterráneas conocidas de misiles y drones, como las cercanas a Qom y otro complejo subterráneo cerca del estrecho de Ormuz que contiene misiles de crucero antibuque.

Sitios nucleares como Natanz también han sido revisitados, donde se cree que se almacenaban aproximadamente 675 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento.

Por primera vez, todas las instalaciones militares en la isla de Kharg han sido atacadas y golpeadas múltiples veces. Esta ubicación es crítica, ya que representa aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de petróleo de Irán. El control sobre esta isla interrumpiría significativamente las operaciones de exportación iraníes.

La marina iraní ha perdido, según se informa, la mayoría de sus principales buques de combate de superficie, incluyendo más de una docena de embarcaciones minadoras. La Fuerza Aérea, ya en gran medida ineficaz para junio de 2025, ha perdido ahora entre siete y diez aeronaves de transporte y carga, limitando sus capacidades logísticas.

Los sistemas de defensa aérea fueron degradados en aproximadamente un 70 por ciento en junio de 2025, y las últimas tres baterías chinas HQ-9B han sido destruidas, otorgando superioridad aérea a las fuerzas de la coalición.

Al momento de redactar este artículo, 37 líderes de alto nivel en Irán y siete adicionales en el Líbano han sido eliminados en un lapso de 24 días. La pregunta sigue siendo: ¿quién dirige el país?

¿Está Mojtaba Khamenei con vida? ¿Está realmente liderando el gobierno? Eso sigue sin estar claro. Algunos cuestionan si la eliminación de la cúpula ha tenido un impacto decisivo. En la guerra, interrumpir la cadena de mando se considera un éxito táctico, generando caos y señalando a los sucesores su vulnerabilidad.

La pregunta clave es hasta qué punto se debe descender en la cadena de mando antes de que las estructuras de comando colapsen.

Declaraciones recientes desde Washington, particularmente de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, sugieren que existen planes de contingencia para el posible cierre del estrecho de Ormuz, así como para amenazas de contraterrorismo dentro de Estados Unidos.

Tras una sesión de dos horas en el Congreso, ella afirmó que el régimen iraní parece intacto, aunque significativamente degradado debido a los ataques contra su liderazgo y capacidades militares.

También señaló que la comunidad de inteligencia evaluó que Irán estaba intentando recuperarse de ataques previos y potencialmente reanudar su programa nuclear. Sin embargo, evaluaciones escritas anteriores indicaban que las capacidades de enriquecimiento habían sido severamente dañadas, sin esfuerzos confirmados de reconstrucción.

Miembros del Congreso cuestionaron si otros estaban involucrados en el proceso de toma de decisiones junto al Presidente. El Director de la CIA, Radcliffe, afirmó que se llevaron a cabo numerosas reuniones, pero no pudo identificar un momento específico en el que se tomó la decisión final.

Enfatizó que el Presidente recibe informes de inteligencia diarios. Basándome en mi experiencia personal, puedo dar fe de este proceso, habiendo contribuido con evaluaciones de inteligencia durante mi tiempo en la Agencia de Inteligencia de Defensa entre 1983 y 1985.

El Pentágono también consideró posibles ataques de represalia contra intereses estadounidenses e infraestructura energética en la región y reforzó las defensas aéreas y las medidas de protección de fuerzas en consecuencia. La planificación también tuvo en cuenta las implicaciones a largo plazo del cierre del estrecho de Ormuz.

Algunos analistas argumentan que, en lugar de colapsar, la cadena de mando podría estar endureciéndose, produciendo un núcleo más resiliente comprometido con mantener el statu quo, incluso con coordinación reducida.

El nuevo campo de batalla: IA, vigilancia y la huella estratégica de China

También debemos considerar el papel de China. Desde 2010, empresas de telecomunicaciones chinas como ZTE y Huawei han desarrollado infraestructura de vigilancia y comunicaciones en Irán, incluidos sistemas utilizados por el IRGC. Empresas como Hikvision, Dahua y Tiandy también han proporcionado tecnologías de vigilancia, muchas de las cuales han sido sancionadas por Estados Unidos.

Esto plantea preguntas críticas: ¿cuánto de esta red ha sido dañado? ¿Siguen operativos los sistemas de comunicación? ¿Quién está tomando las decisiones?

Esto nos lleva de nuevo al concepto de un nuevo campo de batalla.

Informes sugieren que los servicios de inteligencia, incluido el Mossad, han explotado sistemas de vigilancia para identificar objetivos. Con cientos de millones de cámaras y avances en inteligencia artificial, los procesos de targeting se han vuelto más rápidos y precisos.

La IA puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar individuos, movimientos y patrones, reduciendo drásticamente el tiempo requerido para el análisis de inteligencia.

Esta transformación resalta que la guerra moderna ya no se limita a bombas y misiles. Ahora incluye datos, vigilancia y targeting impulsado por algoritmos.

Una vez más, volvemos a la pregunta: ¿quién habilitó esta infraestructura? Los chinos.

China, sin embargo, parece cautelosa. Analistas como Goldstein sugieren que Pekín ha aprendido de intervenciones pasadas de Estados Unidos y busca evitar involucrarse directamente. Aunque está interesada en la estabilidad regional, China se mantiene enfocada en el desarrollo económico y podría evitar una confrontación directa.

Sin embargo, la escalada continua y las dinámicas de suma cero podrían empujar a China hacia una postura más asertiva.

Estados Unidos debería priorizar la estabilización de las relaciones para evitar una rivalidad estratégica más amplia que podría tener consecuencias globales.

Desarrollos recientes, incluidos retrasos en la acción estadounidense y señales diplomáticas, sugieren que aún existen múltiples vías hacia la desescalada.

El final no necesariamente está cerca, pero los resultados pueden cambiar rápidamente dependiendo de los acontecimientos diarios.

Tres puntos clave

El campo de batalla se ha expandido más allá de la guerra cinética hacia sistemas de inteligencia, vigilancia y targeting impulsados por IA que están redefiniendo cómo se libran los conflictos.

A pesar de una degradación militar significativa, la estructura del régimen iraní permanece intacta, lo que sugiere resiliencia en lugar de un colapso inminente.

La huella tecnológica de China y su cautela estratégica la posicionan como un factor externo decisivo que podría influir en la escalada, la estabilización o la trayectoria más amplia de la competencia entre grandes potencias.

Referencias

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Associated Press. (2026, marzo 23). Iran built a vast camera network to control dissent. Israel turned it into a targeting tool. https://apnews.com/article/iran-war-security-cameras-surveillance-5f9a1fe5845d94894f3edd50af560d3a

Associated Press. (2026, marzo 23). US won’t strike Iran’s power plants for 5 days, extending Trump deadline on reopening Hormuz strait. https://apnews.com/article/iran-us-israel-trump-lebanon-march-23-2026-93c6b3234a5e8917aaf599bf85a03044

BBC News Mundo. (2026, marzo 19). La directora de inteligencia de EE.UU. dice que el régimen de Irán está “intacto” pero “degradado”. https://www.bbc.com/mundo/articles/cev7vl89vmxo

BBC News Mundo. (2026, marzo 23). Trump dice que está en conversaciones con Irán para poner fin a la guerra y pospone ataques a centrales eléctricas. https://www.bbc.com/mundo/articles/cy81ng24xqvo

Defense Priorities. (2026, marzo 19). Beijing’s balancing act in Iran. https://www.defensepriorities.org/qa/beijings-balancing-act-in-

Defense Priorities. (2026, marzo 22). Killing Iran’s leaders has strengthened the regime. https://www.defensepriorities.org/opinion/killing-irans-leaders

The Wire China. (2026, marzo 15). How China gets caught between Iran and the U.S. https://www.thewirechina.com/2026/03/15/how-china-gets-caught-between-iran-and-the-u-s/

LTC Octavio Pérez, Ejército de EE. UU. (Ret.), cofundador y miembro sénior, MSI²