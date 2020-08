La desesperanza invade a italianos varados en Venezuela

Pasaron las navidades en Miami, y de allí volaron a Caracas en febrero, para regresarse a Italia en abril, pero se impuso la cuarentena y cancelaron todos los viajes programados desde Venezuela y desde Italia. Es ese momento todo se convirtió en una pesadilla.

Comenta que el 30 de mayo salió el primer vuelo desde Caracas, organizado por la embajada de Italia, pero sus padres decidieron no viajar porque la pandemia no estaba contralada en la zona donde residen y porque el costo del boleto era de mil dólares por pasajero, a pesar de que ya habían cancelado su viaje de retorno por otra línea aérea. Por otra parte, en ese momento llegar a Roma no daba garantía de que podían arribar a la ciudad donde viven ya que muchas carreteras estaban cerradas.

Desde ese momento no han obtenido respuesta, mientras han visto a otros países como España, Portugal o Francia que han programado la repatriación de sus ciudadanos desde Venezuela.

Hasta la fecha han salido más de 10 vuelos desde Venezuela hacia Europa. Solo uno ha sido organizado por la embajada de Italia.

Un futuro que se quiebra

Miguel Alessio, de nacionalidad italiana, fue aceptado en una prestigiosa universidad en Dinamarca para estudiar Ingeniería de Tecnología de Software; pero las clases inician el 26 de agosto y aún está varado en Venezuela. Su padre, Dario Alessio entiende que para la embajada no sea un caso urgente, pero para el futuro de su hijo sí lo es, ya que perderá el cupo si no se presenta el 1 de septiembre.

“Al único que no le he escrito es al Papa. He mandado cartas a todos los entes que me pueden ayudar. He solicitado apoyado no solo a Italia, que es el país que le corresponde por ser italiano, sino que le he pedido a otros países europeos, pero no hemos logrado que le cedan un cupo en alguno de los aviones. La universidad no tiene opción en linea y ya nos dijo que le reservan el cupo hasta el 1 de septiembre, sino perderá la oportunidad de estudiar allí”.

Explica que antes de enviarle cartas a los ministros en Italia, se había comunicado con autoridades diplomáticas en Venezuela pero no consiguió respuesta.

Alerta en Italia

Este martes, el eurodiputado de la Liga Coordinadora Federal de la Liga en el Mundo Paolo Borchia, le escribió al canciller Luigi Di Maio para conocer las acciones que el gobierno pretende emprender para traer a casa a los compatriotas que quedaron varados en Venezuela .

Según una publicación del portal daily.veronanetwork.it en la misiva Borchia explica la situación por la que atraviesan los ciudadanos italianos varados en Venezuela y exige una respuesta oportuna. “Se necesitan respuestas certeras y rápidas , el deterioro de la situación en el país nunca se detiene, la seguridad de muchos compatriotas no puede esperar más , también porque en el pasado reciente en las repatriaciones hemos sido testigos de retrasos culposos, pagados a un alto precio. Volví a pedirle al ministro Di Maio que evaluara más detenidamente la posibilidad de utilizar el Mecanismo Europeo de Protección Civil cuyo uso se prometió en televisión pero no se implementó, salvo un vuelo desde Uruguay a principios de junio. Desde el inicio de la pandemia, solo dos vuelos contra el 183 de Alemania . Figuras que hablan por sí solas".

Sin respuesta oficial

Durante la realización de este trabajo Diario las Américas se comunicó con el consulado de Italia en Caracas. El contacto se intentó vía telefónica y a través de un correo electrónico enviado al Cónsul Dr Iacopo Foti, pero nunca se obtuvo respuesta.

También nos comunicamos con el Consulado de Italia en Miami. Allí si nos atendieron amablemente la llamada telefónica y nos solicitaron que enviáramos un correo electrónico con el requerimiento, pero tampoco hemos recibido respuesta.

Mientras tantos el grupo de italianos varados en Venezuela esperan impaciente una respuesta de las autoridades de su país para regresar a Europa.