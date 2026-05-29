viernes 29  de  mayo 2026
ENCUENTRO

Cox protagoniza la conversación sobre inversión, tecnología y futuro empresarial en el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI CEAPI

El directivo destacó que más del 90% de la actividad de la compañía en América se concentra entre Estados Unidos y América Latina, siendo México una de las regiones más relevantes para el crecimiento de la empresa

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 400 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.&nbsp;

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 400 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad. 

CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Ciudad de México, 26 mayo de 2026.- En el marco del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, la empresa Cox se consolidó como una de las protagonistas de la jornada “Empresas iberoamericanas ante la revolución tecnológica”, donde líderes empresariales coincidieron en que la innovación, la inteligencia artificial y la visión de largo plazo marcarán el futuro de los negocios en la región.

Durante el encuentro, José Antonio Hurtado, director general de Cox en América, subrayó el compromiso de la compañía con México y América Latina, asegurando que la región vive un momento clave para el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura, energía y tecnología.

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“Creer, crear, crecer y sumo durante su conversación devolver lo que hacemos”, afirmó Hurtado al definir la filosofía empresarial de Cox, compañía que actualmente mantiene una apuesta sólida por México como uno de sus mercados prioritarios dentro del continente americano.

El directivo destacó que más del 90% de la actividad de la compañía en América se concentra entre Estados Unidos y América Latina, siendo México una de las regiones más relevantes para el crecimiento de la empresa.

“México es hoy uno de los países que más valor aporta dentro de nuestra operación en América Latina”, señaló.

Asimismo, resaltó que el país vive un momento favorable para la inversión gracias al fortalecimiento de marcos regulatorios y al impulso de proyectos estratégicos relacionados con infraestructura hídrica, energía y data centers.

“Se están dando los pasos adecuados desde el marco regulatorio para poder hacer negocio y generar garantías tanto para las empresas como para la población”, aseguró Hurtado.

El directivo también enfatizó que América Latina reúne hoy condiciones atractivas para invertir con visión sostenible y generar impacto positivo en las comunidades: “En Latinoamérica se dan las condiciones para invertir y poder retribuir al entorno”. La conversación fue moderada por Manuel Contreras Caro, quien definió a Cox como “la empresa del momento” por su crecimiento y capacidad de adaptación en sectores estratégicos.

Previamente, la jornada abrió con la keynote “El perfil del empresario en el siglo XXI”, impartida por Lorenzo Fernández Alonso, quien reflexionó sobre el nuevo liderazgo empresarial frente a la incertidumbre global, la aceleración tecnológica y los riesgos digitales.

FUENTE: CEAPI

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