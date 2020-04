Laboratorio de Wuhan niega "responsabilidad" por el nuevo coronavirus

Científicos chinos han afirmado que el virus probablemente "saltó" de un animal a los humanos en un mercado que vendía animales silvestres, en Wuhan, el lugar donde se presentaron los primeros casos.

Pero algunas teorías conspirativas afirman que el germen se propagó desde el Instituto de Virología de Wuhan, concretamente en el laboratorio P4, equipado para manejar virus peligrosos.

"Es imposible que este virus venga de nosotros", declaró en una entrevista con medios de comunicación públicos Yuan Zhiming, director del laboratorio de Wuhan.

Ninguno de los empleados ha sido infectado, afirmó al canal CGTN. Añadió que "todo el instituto lleva a cabo investigaciones en diferentes áreas relacionadas con el coronavirus".

Laboratorio de Wuhan, China.jpg2.jpg Un trabajador del laboratorio P4 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. JOHANNES EISELE / AFP

El instituto ya rechazó estas teorías en febrero y dijo que había compartido información sobre el patógeno con la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de enero.

Pero la OMS ha sido cuestionada por Estados Unidos y otros países sobre el manejo de la pandemia al inicio, y por su inclinación a proteger a China que según algunos informes ocultó información valiosa tras el surgimiento del nuevo coranavirus.

El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que funcionarios estadounidenses realizan una "investigación completa" sobre cómo el virus "salió al mundo".

"Sabemos claramente qué tipo de investigación se lleva a cabo en el instituto y cómo gestiona virus y muestras", afirmó Yuan.

Como el laboratorio P4 está en Wuhan "la gente no puede evitar hacer asociaciones", lamentó, y acusó a algunos medios de comunicación de "intentar deliberadamente engañar a la gente" con informaciones "totalmente basadas en especulaciones" sin "pruebas".

Laboratorio de Wuhan, China.jpg Esta foto muestra a la virólogo china Shi Zhengli dentro del laboratorio P4 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. El laboratorio epidemiológico P4 se construyó con la cooperación con la empresa bioindustrial francesa Institut Merieux y la Academia de Ciencias de China. 23 de febrero de 2017. JOHANNES EISELE / AFP/Archivo

Los primeros contagios del Covid-19 surgieron en Wuha, China, de ahí se ha propagado al mundo causando millones de contagios y más de 160.000 muertes, cifras que podrían ser mayores, según expertos.

Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín, después de varias visitas al instituto, alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses de medidas de seguridad aparentemente insuficientes en un laboratorio que estudiaba coronavirus procedentes de murciélagos.

Las autoridades de Wuhan trataron inicialmente de encubrir el brote y hay interrogantes sobre el recuento oficial de infecciones porque el gobierno ha cambiado varias veces el sistema de cómputo.

Esta semana las autoridades de la ciudad admitieron errores en el recuento de muertos y aumentaron la cifra un 50%.

Trágico balance

Según el último balance establecido este domingo a las 11hH00 GMT por la AFP con datos de fuentes oficiales, la pandemia del nuevo coronavirus ha causado la muerte de 160.502 personas en el mundo -de ellas, cerca de dos tercios en Europa- y 2.331.318 infectados.

Europa con 101.398 muertos y 1.151.820 casos registrados es el continente más golpeado. Estados Unidos por su parte es el país mas afectado con 39.090 muertos, seguido por Italia (23.227), España (20.453), Francia (19.323) y Reino Unido (15.464).

En medio de la epidemia, más de 260 millones de cristianos ortodoxos celebraban este domingo la Pascua en unas condiciones excepcionales, pues las autoridades pidieron a la gente que se quede en casa, aunque en algunas zonas prevén celebrar la fiesta con normalidad.

En un discurso televisado, el Patriarca ruso Kirill destacó "la terrible enfermedad que ha tocado a nuestra gente". La iglesia esta vacía pero "estamos juntos, una gran familia de creyentes ortodoxos", dijo Kirill.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, no acudió a un servicio como de costumbre, sino que visitó una capilla en su residencia en las afueras de Moscú.

Los ortodoxos, que constituyen la tercera rama más importante del cristianismo en número de creyentes, celebran este año la resurrección de Cristo una semana después de los católicos y los protestantes, que tienen otro calendario.

Megaconcierto

Horas antes de que se conociera el nuevo balance de víctimas de la pandemia, celebridades y estrellas de la música de todo el mundo realizaron un megaconcierto a través de internet para aliviar el confinamiento que mantienen cerca de 4.500 millones de personas, más de la mitad de la población mundial.

Estrellas como Taylor Swift, The Rolling Stones, Annie Lennox, Luis Fonsi, Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish cantaron o interpretaron en la intimidad de sus salones.

"Ustedes son héroes. Estaremos eternamente agradecidos por sus sacrificios", expresó a médicos y enfermeras la actriz Sarah Jessica Parker, heroína de la serie "Sex and the city" en una de las múltiples intervenciones realizadas por las estrellas desde sus domicilios.

Antes de iniciarse el megaconcierto de dos horas, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa"), Lady Gaga se dirigió a "todos los que están en sus casas, pensando cuándo se acabara todo esto".