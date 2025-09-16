martes 16  de  septiembre 2025
DESDE EL VATICANO

Las claves de la santidad de José Gregorio contadas por el prefecto para las Causas de los Santos

Continúa el especial dedicado al médico de los pobres y primer santo de Venezuela. Ya está disponible el segundo episodio del programa “Desde el Vaticano”, con una entrevista exclusiva al cardenal Marcello Semeraro

a figura de José Gregorio Hernández trasciende fronteras. Su testimonio de servicio, su entrega a los más pobres y su capacidad de unir ciencia con fe, lo convierten en un referente universal de esperanza y solidaridad

a figura de José Gregorio Hernández trasciende fronteras. Su testimonio de servicio, su entrega a los más pobres y su capacidad de unir ciencia con fe, lo convierten en un referente universal de esperanza y solidaridad

Llegar a los altares no es un camino fácil y el proceso que llevó al Dr. José Gregorio Hernández a ser proclamado santo por la Iglesia Católica lo confirma. En el segundo episodio del programa Desde El Vaticano, disponible en mi canal de YouTube, abordamos esta larga travesía que duró 76 años, atravesó ocho pontificados y fue sostenida por la inquebrantable fe del pueblo venezolano.

La causa de canonización del “Médico de los Pobres” fue abierta oficialmente en 1949, bajo el liderazgo del entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández. En 1972 fue declarado Siervo de Dios, en 1986 el papa Juan Pablo II lo reconoció como Venerable y, finalmente, tras la aprobación de un milagro en 2020 —la curación inexplicable de la niña Yaxuri Solórzano— fue beatificado el 30 de abril de 2021 en una emotiva ceremonia en Caracas.

Lee además
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Sobre la geopolítica económica como dispersión de esfuerzos
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Conflicto armado

Trump advierte a Hamás que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Uno de los momentos más esperados llegó en febrero de 2025, cuando el papa Francisco firmó el decreto para su canonización desde su cama en el hospital Gemelli de Roma, pocas semanas antes de su fallecimiento. Y la fecha fue fijada por el Papa León XIV el pasado 13 de junio: el domingo 19 de octubre de 2025, en plena Jornada Mundial de las Misiones y durante el Jubileo Ordinario de la Esperanza. El lugar, no podía ser otro que la Plaza de San Pedro, en el corazón de la iglesia católica, la Ciudad del Vaticano.

“Un santo que cura las almas y los cuerpos”

En este episodio especial, tuvimos el privilegio de conversar en exclusiva con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, quien compartió una profunda reflexión sobre la espiritualidad de José Gregorio Hernández.

“Me impresionó mucho esta alternancia entre su vocación al ejercicio de la medicina, su competencia científica, y su fuerte deseo de consagrarse a la vida religiosa”, afirmó el purpurado, al recordar el paso de José Gregorio por la cartuja de Farneta y su intento posterior por ordenarse sacerdote.

La entrevista abordó también el simbolismo que encierra la palabra “cura”, que en la tradición de la Iglesia significa tanto atender pastoralmente como sanar físicamente. “El Ministerio Pastoral se llama cura, y su primer significado es el cuidado de las personas. José Gregorio encarnó esa doble vocación: la de sanar cuerpos como médico, y la de cuidar almas como discípulo de Cristo”.

Una coincidencia que el propio Papa Francisco ha usado en otras ocasiones para explicar que la Iglesia debe parecerse a un “hospital de campaña”, como lo afirmó en una entrevista que recordó el propio cardenal durante nuestra conversación.

Un modelo para tiempos frágiles

Además del recorrido histórico de la causa de santidad, el episodio toca un aspecto muy actual: la necesidad de modelos espirituales en un mundo cada vez más frágil y convulso.

“Hoy experimentamos una sensación de vulnerabilidad global. Por eso necesitamos ejemplos como el de José Gregorio, que nos recuerdan la fuerza interior, la caridad y la fe como verdaderos caminos para afrontar nuestras crisis”, señaló Semeraro.

Y en efecto, la figura de José Gregorio Hernández trasciende fronteras. Su testimonio de servicio, su entrega a los más pobres y su capacidad de unir ciencia con fe, lo convierten en un referente universal de esperanza y solidaridad.

Te invitamos a descubrir esta entrevista exclusiva y a conocer los detalles más íntimos de una causa que no solo pertenece a Venezuela, sino a toda América Latina y a la Iglesia Universal. Y no te pierdas esta serie especial “José Gregorio Hernández: un hombre de Dios”, se publicarán dos videos cada semana.

VIDEO DEL SEGUNDO EPISODIO:

Embed - Desde El Vaticano Ep. 02 | JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ: HABLA EL PREFECTO DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

Te puede interesar

USCIS: ¿Qué trámites debe hacer un migrante para solicitar la nacionalidad estadounidense?

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del 21 de septiembre?

Rubio y Netanyahu alertan que el asesinato de Charlie Kirk busca "silenciar" la democracia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026