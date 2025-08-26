martes 26  de  agosto 2025
VATICANO

León XIV invita a construir "un futuro pacífico" en su mensaje por la Jornada de la Paz

Así, bajo el lema 'La paz sea con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante', el Pontífice insta a la humanidad "a rechazar la lógica de la violencia y la guerra, para abrazar una paz auténtica, fundada en el amor y la justicia"

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

VATICANO.- El tema del mensaje del Papa León XIV para la 59 Jornada Mundial de la Paz que se celebrará el 1 de enero de 2026 invita a abrazar "una paz desarmada y desarmante" e invita a ciudadanos y políticos a construir juntos "un futuro humano y pacífico", según ha informado el Dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Así, bajo el lema 'La paz sea con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante', el Pontífice insta a la humanidad "a rechazar la lógica de la violencia y la guerra, para abrazar una paz auténtica, fundada en el amor y la justicia".

"Debe ser desarmada, es decir, no fundada en el miedo, las amenazas ni los armamentos; y desarmante, porque es capaz de resolver conflictos, abrir corazones y generar confianza, empatía y esperanza. No basta con invocar la paz; debe encarnarse en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, ya sea visible o estructural", explica el comunicado difundido este martes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Además, el tema elegido hace referencia al "saludo de Cristo Resucitado, 'La paz sea con ustedes' (cf. Jn 20,19)" y es, según explica el dicasterio, "una invitación a todos --creyentes, no creyentes, líderes políticos y ciudadanos-- a construir el Reino de Dios y a construir juntos un futuro humano y pacífico".

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

