Rescatan en China a mujer que escribe mensaje de ayuda con su sangre

Una mujer que permaneció atrapada durante 30 horas en una habitación en China fue rescatada después de arrojar por la ventana un mensaje que había escrito con su propia sangre en una almohada, según un comunicado del gobierno local.

La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhou, estaba limpiando una casa de huéspedes en la provincia de Sichuan, en el oeste de China, cuando entró en una habitación sin su teléfono, relató a mediados de agosto una publicación del gobierno local de la ciudad de Leshan en redes sociales.

La puerta no podía abrirse desde el interior debido a una cerradura defectuosa. Una vez dentro, Zhou quedó atrapada sin comida ni acceso a un baño, en el sexto piso del edificio.

Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, "desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir '110 625' en una almohada que arrojó por la ventana", explicó el gobierno local.

El número "625" correspondía a la habitación en la que estaba atrapada. El "110" es el número de emergencias en China.

Un repartidor de comida, Zhang Kun, vio el mensaje y llamó inmediatamente a la policía.

"Tenía miedo, pero cuando vi el número '110' en la almohada, entendí que tal vez se trataba de una petición de ayuda", declaró Zhang en un comunicado oficial.

La policía terminó derribando la puerta y liberando a Zhou de su prisión temporal. En videos difundidos por los medios locales se la ve, con aspecto desaliñado, agradeciendo a los agentes.

"Entré allí ayer por la mañana, y ahora ya pasó un día y una noche", cuenta en uno de los videos.

Zhang, el repartidor, recibió 3.000 yuanes (420 dólares) de las autoridades de Leshan por su papel en el rescate.

FUENTE: Con información de AFP

