martes 26  de  agosto 2025
Guerra

Ucrania reconoce por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk

Un portavoz del grupo de tropas ucranianas que operan en esta área, Viktor Tregubov, ha reconocido en declaraciones a la emisora Suspilne que "los rusos han entrado e intentan afianzarse"

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.

GENYA SAVILOV/ AFP

Kiev.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconocido este martes por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk, después de que en los últimos días Moscú informase de la supuesta toma de varias localidades en esta zona.

Un portavoz del grupo de tropas ucranianas que operan en esta área, Viktor Tregubov, ha reconocido en declaraciones a la emisora Suspilne que "los rusos han entrado e intentan afianzarse", mientras que el Ejército de Ucrania "lucha por mantener sus posiciones".

Sonia Schott
OPINIÓN

El efecto Anchorage está todavía por verse
Imagen creada con el presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de Rusia Vladimir Putin.
Guerra en Ucrania

Trump afirma que habló con Putin después de reunirse con Zelenski y europeos

El Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado la toma de dos localidades de esta región, pero el grupo Dnipro de defensa ha esgrimido en Telegram que las informaciones que hablan de la "ocupación" de pueblos "no es cierta".

Esta unidad ha señalado en un mensaje publicado este martes en Telegram que las fuerzas ucranianas "han frenado el avance de los invasores" en puntos como Zaporozhske, al tiempo que ha confirmado también enfrentamientos en Novogeorgiyevka.

Se trata de puntos situados junto a la frontera de la región de Donetsk, donde los militares rusos tratan de acercarse a la ciudad de Pokrovsk, un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país.

FUENTE: Con información de AFP

