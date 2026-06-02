León XIV nombra a una laica mexicana para dirigir el departamento vaticano de comunicación

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Foto de archivo.

CIUDAD DEL VATICANO .- El papa León XIV nombró este martes a la ejecutiva de medios mexicana María Montserrat Alvarado al frente del poderoso departamento de comunicaciones del Vaticano, convirtiéndola en la primera mujer laica en ocupar un cargo en la Curia romana.

Alvarado, actualmente presidenta y directora de operaciones del servicio de noticias católico EWTN News, asumirá su cargo el 1 de noviembre, informó el Vaticano en un comunicado.

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Nació en Ciudad de México y estudió en Estados Unidos. Vatican News señaló que su nombramiento como prefecta del Dicasterio para la Comunicación "continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco", predecesor de León.

"Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede", indicó el informe del servicio de noticias del Vaticano.

El Vaticano anunció que Alvarado sucederá a Paolo Ruffini, a quien el papa Francisco nombró en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana.

El Dicasterio para la Comunicación supervisa los vastos servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano, que emiten para una audiencia mundial. También gestiona la oficina de prensa vaticana.

En una declaración recogida por Vatican News, Alvarado apuntó que recibía el nombramiento "con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado".

En los meses anteriores a su fallecimiento, el 21 de abril del año pasado, Francisco nombró a dos monjas en puestos clave en el Vaticano y criticó una "mentalidad chauvinista" dentro de la Iglesia católica.

La hermana Raffaella Petrini se convirtió en presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la hermana Simona Brambilla fue designada para dirigir el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.

El papa León XIV visitará Francia

El Santo Padre hará una visita de Estado a Francia del 25 al 28 de septiembre, la primera de un jefe de la Iglesia católica al país en 18 años, anunció este sábado el Vaticano.

El papa estadounidense visitará, entre otros lugares, la Unesco -la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura- con sede en París, indicó en un comunicado.

"Respondiendo a la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como a la invitación del director general de la Unesco, el Santo Padre León XIV efectuará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre, donde visitará la sede de dicha Organización", explicó la Santa Sede.

FUENTE: Con información de EFE