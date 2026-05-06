miércoles 6  de  mayo 2026
POLÉMICA

Trump insiste al papa León XIV: "Le agrade o no, Irán no puede tener un arma nuclear"

El mandatario dijo que si Irán consigue construir el arma nuclear, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice.

"En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", señaló el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

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Trump repitió los señalamientos un día antes de la llegada de Rubio a Roma, en una visita en la que se prevé que busque encauzar la relación con el pontífice y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los desencuentros por sus posturas en la guerra contra Irán.

León XIV, primer papa estadounidense de la historia, calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con el régimen teocrático de Irán, principal patrocinador del terrorismo, a lo que el mandatario estadounidense respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

Una semana después, León XIV dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya había sido anunciado oficialmente, y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" porque "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

“El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, señaló el magnate durante una entrevista con la cadena Salem News Channel.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo este martes que los “ataques” contra el “jefe y guía espiritual de la Iglesia católica no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz”. El Papa ha criticado la política estadounidense y es señalado de ser un aliado del demócrata expresidente Barack Hussein Obama.

Leon XIV nombró la semana pasada a un obispo, inmigrante salvadoreño que entró ilegalmente a Estados Unidos y es un crítico de las políticas migratorias del republicano.

Agenda con el Papa

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, el secretario Marco Rubio negó que el viaje a Italia esté motivado por el encontronazo entre el Papa y Trump.

Dijo que quiere abordar con el Santo Padre temas como la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana.

FUENTE: Con información de EFE

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