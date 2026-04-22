Raúl Castro pide a las tropas militares "actuar con firmeza" ante cualquier amenaza del enemigo

Los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana.

LA HABANA.- En un intento por proyectar una fortaleza que el régimen no posee, el dictador Raúl Castro Ruz rompió su silencio para enviar un mensaje de movilización al Ejército Oriental, instándolos a enfrentar "con firmeza cualquier agresión enemiga".

Sin embargo, las palabras de líder real de la tiranía detrás de la figura de Miguel Díaz-Canel, contrastan drásticamente con la avanzada realidad tecnológica que Washington ha desplegado en las costas de la isla, reseña el portal web Diario de Cuba.

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El mensaje de Castro, emitido con motivo del 65 aniversario del llamado "Señor Ejército", utiliza la vieja retórica de la "Guerra de Todo el Pueblo" para intentar infundir moral en unas tropas mermadas por la crisis.

No obstante, el contexto actual no es el de 1961; mientras el régimen se aferra a la nostalgia de Playa Girón, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) da un paso decisivo hacia la modernización de la seguridad regional con la activación del Comando de Guerra Autónoma (SAWC).

Esta nueva estructura estadounidense, orientada al uso de inteligencia artificial y sistemas no tripulados, representa una ventaja operativa insuperable. informes recientes confirman que un dron de vigilancia MQ-4C Triton de la Marina de EEUU ha estado operando en las cercanías de Cuba, monitoreando rutas marítimas estratégicas en el Estrecho de Florida.

A pesar de las amenazas de "vencer" proferidas por Raúl Castro, la realidad diplomática muestra a un régimen contra las cuerdas. Funcionarios de la administración estadounidense establecieron contactos en La Habana para presionar por reformas estructurales, la liberación de presos políticos y la apertura a tecnologías que el castrismo teme, como la internet satelital Starlink.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba