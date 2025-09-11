Lukashenko libera a más de 50 presos tras cita con enviado de Trump

Alexander Lukashenko recibió en Minsk a un representante estadounidense, John Coale, que desveló el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales

MINSK. - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó a 14 presos extranjeros, entre ellos varios condenados por espionaje, y permitió la salida del país de un total de 52. La medida ocurrió tras recibir en Minsk a un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lukashenko describió los 14 indultos, de los que no han trascendido detalles, como un "gesto de buena voluntad" basado en "principios de humanidad", según fuentes citadas por la agencia de noticias oficial BelTA. Además, surgieron a petición de Trump y de otros líderes internacionales.

En el grupo de indultados hay seis ciudadanos de Lituania, dos de Letonia, dos de Polonia, dos de Alemania, uno de Francia y uno del Reino Unido.

Lukashenko recibió en Minsk a un representante estadounidense, John Coale, que desveló el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia. Para esto, Washington se ofreció a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.

El dirigente bielorruso no escatimó elogios hacia el mandatario norteamericano, al que percibió "muy preocupado" por lo que Washington suele describir como "rehenes", un término con el que se alude a los estadounidenses encarcelados en el extranjero de forma arbitraria.

Además, Alexander Lukashenko alabó la capacidad mediadora de Trump y su papel para culminar "bastantes" conflictos. "Ningún presidente de Estados Unidos ha hecho tantos esfuerzos ni tan grandes por garantizar la paz de todo el planeta", aseguró.

Con respecto a las sanciones, el mandatario bielorruso se ha mostrado agradecido, porque "facilitará las cosas", pero al mismo tiempo ha matizado que no es "el principal objetivo" de su Gobierno.

Frontera con Lituania

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, informó en redes sociales que "52 presos han cruzado a salvo la frontera lituana desde Bielorrusia". Nauseda agradeció "personalmente" la mediación de Trump.

Aunque admitió que "52 son muchos", reconoció que en las cárceles bielorrusas siguen aún "más de mil presos políticos".

La principal líder opositora, Svetlana Tijanovskaya, confirmó que el grupo de 52 lo conforman los 14 extranjeros indultados y 38 ciudadanos de nacionalidad bielorrusa, "deportados inmediatamente".

Tijanovskaya está exiliada desde la escalada represiva de 2020.

