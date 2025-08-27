miércoles 27  de  agosto 2025
MEDIDA

EEUU sanciona a una red acusada de financiar programas armamentísticos de Corea del Norte

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte.&nbsp;

KCNA VIA KNS / AFP

La Administración de Donald Trump anunció este miércoles un paquete de sanciones contra una red que supuestamente financia programas armamentísticos de Corea del Norte, y que incluye a un ciudadano ruso y otro norcoreano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense indicó que los afectados por las medidas son Vitali Sergeyevich Andreyev y Kim Ung Sun, así como las compañías Shenyang Geumpungri Network Technology y Korea Sinjun Trading Corporation.

La oficina dirigida por Scott Bessent ha indicado que Andreyev facilita pagos a una empresa asociada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte (Chinyong) que emplea a profesionales de tecnologías de la información en Rusia y Laos.

Desde diciembre de 2024, colaboró con Kim, funcionario consular económico y comercial de Corea del Norte con sede en Rusia, para facilitar transferencias financieras por un valor total, indica Washington, de cerca de 600.000 dólares (alrededor de 517.000 euros) mediante la conversación de criptomonedas a efectivo.

Además, señaló que Shenyang Geumpungri es una empresa fachada china de Chinyong, que desde 2021 ha obtenido más de un millón de dólares en beneficios para Chinyong y Sinjin. Esta última es una empresa subordinada al Buró Político General del Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

Estas sanciones tienen lugar en la misma semana en la que el inquilino de la Casa Blanca expresó su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, antes de que concluya el año y apeló a la celebración de una cumbre entre los líderes de Corea del Norte y de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

FUENTE: Con información de Europa Press

