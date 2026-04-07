martes 7  de  abril 2026
Conflicto

Más de 30 países evalúan planes para futura coalición internacional militar en el estrecho de Ormuz

Planificadores militares, aliados y socios de más de 30 naciones coordinaron las medidas necesarias para garantizar el acceso futuro a un estrecho de Ormuz seguro y accesible

El buque de guerra de EEUU Paul Hamilton después de pasar por el estrecho de Ormuz el viernes 19 de mayo de 2023. Los jefes de las Armadas estadounidense, británica y francesa con base en el Medio Oriente transitaron el viernes por el estrecho a bordo del buque estadounidense, como señal de su postura unificada para mantener abierta la crucial vía navegable después de que Irán se apoderara de dos buques petroleros.&nbsp;

El buque de guerra de EEUU Paul Hamilton después de pasar por el estrecho de Ormuz el viernes 19 de mayo de 2023. Los jefes de las Armadas estadounidense, británica y francesa con base en el Medio Oriente transitaron el viernes por el estrecho a bordo del buque estadounidense, como señal de su postura unificada para mantener abierta la crucial vía navegable después de que Irán se apoderara de dos buques petroleros. 

AP Foto/Jon Gambrell
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — Representantes de más de 30 países se reunieron virtualmente este martes, convocados por el Reino Unido, para coordinar medidas que garanticen acceso futuro al estrecho de Ormuz de manera segura, horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para que lo desbloquee.

Durante la reunión telemática, coordinada desde la sede del Cuartel General de las Fuerzas Armadas Británicas en Northwood (noroeste de Londres), los participantes exploraron "medidas apropiadas para una coalición internacional" en el estrecho de Ormuz una vez hayan cesado las hostilidades, según informó el Ministerio de Defensa británico en la red social X.

Lee además
Estrecho de Ormuz. (Departamento de Defensa de EEUU)
GUERRA EN EL GOLFO

Japón urge a Irán a garantizar seguridad en el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

"Planificadores militares, aliados y socios de más de 30 naciones participaron hoy en la conferencia de planificación virtual, coordinando las medidas necesarias para garantizar el acceso futuro a un estrecho de Ormuz seguro y accesible", escribió en una publicación posterior.

Si bien no han trascendido detalles del contenido de la conferencia, el Ministerio de Defensa británico publicó un breve vídeo donde se puede ver a varios representantes de las fuerzas armadas británicas participando en el encuentro y tomando notas.

La reunión de este martes, de carácter técnico y enfocado en el ámbito militar, sigue al encuentro también virtual del pasado jueves con más de 40 países y presidida por la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

En aquella reunión, los países participantes acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional (OMI) para liberar 2.000 buques con 20.000 marineros a bordo varados en el estrecho de Ormuz, así como para tomar "todas las medidas económicas y diplomáticas posibles" para restablecer el tránsito en este paso estratégico, por el que pasa el 20 % del tráfico marítimo de petróleo.

El citado estrecho, de enorme valor estratégico, fue bloqueado por Irán a raíz del inicio de las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra su territorio el pasado 28 de febrero, que detonó la guerra, lo que provocó que el precio del petróleo se disparara.

El presidente Trump ha dado a Teherán hasta las 20.00 hora local de Washington de hoy (las 00.00 GMT del miércoles) para llegar a un acuerdo que permita acabar con el bloqueo en Ormuz, bajo amenaza de bombardeando su infraestructura eléctrica y civil hasta aniquilar "toda una civilización", si no se produce la reapertura.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Casa Blanca desmiente rumores de demócratas sobre el uso de armas nucleares en Irán

27 países se adhieren a declaración internacional para la apertura del estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

Rusia y China vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía el fin de los ataques en Ormuz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

La tripulación de un helicóptero UH-60 Blackhawk se prepara para un vuelo durante la Operación Furia Épica.
¿Cómo ocurrió?

La doble operación de EEUU para llevar a cabo el audaz rescate de sus pilotos en el corazón de Irán

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.
FRAUDE

Arrestan a contratista en Miami-Dade acusado de cobrar más de $200 mil por obra que nunca realizó

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
MEDIDA CONTROVERSIAL

DeSantis firma ley que faculta a Florida para designar organizaciones terroristas nacionales

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

Te puede interesar

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

El programa suprime recargos en cuentas en colección y permite, en promedio, reducir cerca de un 30% del monto en los casos elegibles.
ALIVIO LOCAL

Miami-Dade activa "Luz Verde": ventana para saldar multas y recuperar licencias sin recargos

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.
compraventa

Precio medio de los vehículos usados aumenta 1,4% en marzo

El congresista Mario Díaz Balart entrega los fondos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. 
SEGURIDAD PÚBLICA

Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20