Casa Blanca desmiente rumores de demócratas sobre el uso de armas nucleares en Irán

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

La Casa Blanca negó este martes que contemple utilizar armas nucleares contra Irán , después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

Vance dijo en un discurso en Budapest, donde se encuentra de visita oficial, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que "hasta ahora no han decidido usar" en Irán.

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TENSIONES Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

"Literalmente nada de lo que el vicepresidente Vance dijo 'da a entender' eso, absolutos bufones", reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

Trump hace su última advertencia

Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras iraníes hasta devolver a Teherán a la "edad de piedra".

Trump ha fijado como plazo la medianoche del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del Estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es abosultamente insuficiente.

FUENTE: Con información con AFP.