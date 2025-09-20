sábado 20  de  septiembre 2025
DDHH

ONG venezolana pide apoyo a Italia para campaña por la libertad de los presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el hostigamiento del regimen. La ONG también insistió el trato cruel que se da a los presos

Durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos culminó la segunda jornada de la Ruta por la Justicia en la sede de la embajada de Italia en Caracas. Desde allí, familiares y activistas solicitaron respaldo para la campaña "Canonización sin presos políticos", esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Durante la actividad, este viernes 19 de septiembre, señalaron que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a más de 30 ciudadanos europeos en la cárcel. Recientemente, el Foro Penal señaló que hay un italiano en la lista de presos políticos y seis ciudadanos italo-venezolanos.

El activista Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció el trato cruel e inhumano hacia los detenidos y el hostigamiento del que han sido objeto durante las protestas.

“En todas las actividades siempre hay presencia policial, obstaculizan las protestas simbólicas y nos graban sin consentimiento. Esto ya es algo abusivo y recurrente”, expresó Casanova.

También denunció un escalamiento de las detenciones arbitrarias en el país.

Amedrentamiento en protesta

Durante la protesta de este viernes, fue instalado un dispositivo en el vehículo de Margareth Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Josnars Baduel. El hecho ocurrió en El Rosal, frente a la embajada de Italia en Caracas.

"La persecución a familiares de los presos políticos atenta contra el derecho a organizarse y realizar actividades en exigencia de libertad de sus seres queridos. Hoy estuvieron presentes agentes de inteligencia 'nuevos' sustituyendo a los que generalmente están hostigando", señaló el abogado y activista Marino Alvarado.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos /Provea/VPITV

