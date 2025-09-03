Médicos cubanos que huyeron de misión en Italia relatan las penurias vividas

Italia insiste en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.

Al menos 12 médicos han roto relaciones con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), la empresa estatal cubana que supervisa y se beneficia de las brigadas médicas de la Isla en Italia.

Las cifras más altas se registran en las provincias de Cosenza (7) y Vibo Valentia (3), seguidas de Catanzaro (2). Del total, cinco han abandonado la Misión Médica Cubana en la última semana: unos se trasladaron a la sanidad privada, otros viajaron a España y, el resto, dejó de transferir a la Comercializadora la parte de su salario requerida por La Habana. Este simple acto de rebeldía es suficiente para ser declarado “desertor” por el régimen de la Isla, detalla el portal web CubaNet.

En esta ocasión, dos médicos cubanos “libres” ofrecen una visión inédita sobre las razones principales que los llevaron a escapar de la Misión Médica en Calabria. Mientras tanto, dos doctoras que aún permanecen dentro del programa denuncian el endurecimiento de las medidas de control tras el destape de CubaNet en junio pasado. Afirman que tienen “miedo incluso de hablar por teléfono” y citan amenazas de la jefatura de la Misión en las últimas seis semanas. “Nos dijeron que tienen maneras de identificar a los que denuncian”, relató una médico.

Retener los títulos para frustrar a los médicos

En una entrevista exclusiva con CubaNet e Il Sussidiario, un médico cubano que escapó de la estatal CSMC y que ahora trabaja de manera independiente en Italia reveló cómo La Habana utiliza los títulos profesionales como mecanismo de control. Según el galeno, los médicos cubanos no tienen acceso a sus propios documentos académicos y profesionales, un método diseñado deliberadamente para restringir su movilidad y evitar deserciones masivas.

“Te chantajean con tus títulos”, explica. “Si un médico deserta, las autoridades del Ministerio de Salud Pública retienen sus documentos profesionales”. “Te chantajean con tus títulos”, explica. “Si un médico deserta, las autoridades del Ministerio de Salud Pública retienen sus documentos profesionales”.

Sin estas credenciales, los galenos no tienen manera de validar su competencia en Italia.

Aunque la ley les ofrece un camino hacia la práctica independiente de manera temporal —y algunos lo han logrado—, la mayoría sigue atada a la Misión Médica Cubana. Los médicos, si bien pueden conservar su identificación y permisos de residencia, no tienen control sobre la legalización de sus diplomas ni sobre la certificación de habilitación para el ejercicio de la medicina. Sus credenciales profesionales quedan en poder de las autoridades correspondientes en La Habana y Calabria, lo que los hace dependientes del régimen para poder ejercer en él país europeo con plena autonomía.

Desde Italia, una doctora que también trabaja de manera independiente confirmó que sus documentos profesionales fueron retenidos y que el proceso de legalización ha sido bloqueado. “Cuando te vas, te ponen en una lista negra. En Italia necesitas tus documentos, pero primero deben ser legalizados en La Habana y luego apostillados en la embajada italiana”.

Las restricciones no se limitan a los desertores. En España, médicos cubanos emigrados también han denunciado la negación de acreditaciones, según el medio madrileño The Objective. Esta práctica forma parte de un patrón que se remonta al menos a una circular de octubre de 2017 emitida por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que prohibió la legalización de expedientes académicos y laborales para profesionales de la salud vinculados a misiones en el extranjero.

Iniciativas de derechos humanos como “No Somos Desertores” denuncian que esta política, en efecto, limita la libertad de los médicos cubanos para trabajar fuera del control del Estado y restringe su movilidad profesional incluso en países donde existen vías legales para ejercer su profesión.

“No hay opciones. Es con ellos o con tu miserable vida de médico en Cuba, siempre bajo el gastado discurso de que ‘la Revolución te hizo médico’, como si eso fuera justificación para ser esclavo de por vida, sí, de por vida. Porque tomar otro camino es traición a la patria, castigado con ocho años sin poder entrar a tu propio país”, dijo una médica de la misión.

Cuba revocar contratos en el extranjero

Si un médico que trabaja en Cuba solicita iniciar el trámite para obtener sus documentos profesionales, las autoridades lo perciben como un intento de desligarse del sistema. Lo mismo ocurre si lo hace mientras integra alguna brigada médica internacionalista, lo que puede resultar en la rescisión de su contrato laboral.

“La Misión funciona bajo un sistema de observación constante. Ni en Europa somos libres. Es vergonzoso que en un continente donde prevalece la democracia, esto pase desapercibido”, lamenta el médico.

“No hay forma de acceder a los documentos que tiene la Azienda”, dijo la misma fuente en referencia a la Autoridad Sanitaria Provincial (ASP) de Cosenza, donde una funcionaria del Ministerio de Salud de Cuba es responsable de recibirlos y custodiarlos. “Los documentos llegan al país a través de la valija diplomática de la Misión. Cuando dejé la Misión, la ASP rescindió mi contrato”, agregó.

Una doctora de Reggio Calabria dijo a CubaNet no poder solicitar sus documentos, alegando que existe una estrecha relación entre la Azienda y el jefe de la Misión Médica Cubana, Luis Enrique Pérez Ulloa, quien también funge como representante de la CSMC en Italia.

“No puedo ir a la Azienda a pedir nada, porque la persona allí informa de inmediato a Luis Enrique, y corro el riesgo de que me cancelen el contrato, como ya le pasó a otros dos”, contó. (La doctora pidió proteger su identidad para evitar represalias).

El miedo es palpable

“Podrían revocar mi contrato si Luis Enrique [Pérez Ulloa] me acusa de alguna indisciplina”, precisa, refiriéndose al Acuerdo Marco Italia–Cuba, que otorga al funcionario mencionado poderes extraordinarios. Aunque el acuerdo establece formalmente que los contratos se firman directamente entre el profesional y la región italiana de Calabria —no con la empresa cubana—, en la práctica le otorga a La Habana la capacidad de decidir. Si la Misión declara que un médico es “no apto”, la región está obligada a actuar, convirtiendo esa cláusula en un veto indirecto sobre el derecho del trabajador a ejercer.

Varios médicos mencionaron la constante amenaza por parte de los jefes de Misión de ser revocados y enviados de regreso a Cuba, así como la presión para que transfieran su salario a la CSMC. “El temor de que te regresen a tu país es quizás el más demoledor de todos”, admitió el especialista.

La capacidad de estos doctores para buscar empleo en el extranjero está aún más restringida por el estatus de “regulado” que las autoridades cubanas imponen a los especialistas para evitar el éxodo de personal de salud —una restricción que, curiosamente, no impide el envío de médicos a misiones internacionales—. Esto significa que, si su contrato en el extranjero es revocado, serán devueltos a Cuba sin posibilidad de salir del país libremente.

La medida está amparada en el Decreto-Ley 306 de 2012, incorporado luego al artículo 97 de la nueva Ley de Migración, bajo el argumento de “preservar la fuerza laboral altamente calificada” del país.

Sin derechos y sin recursos

Este 1 de septiembre, el Comité para la Defensa de la Salud de Polistena denunció las condiciones que obligaron a un médico cubano a abandonar el hospital donde trabajaban: “Es hipocresía institucional, es mala gestión, es humillación para quienes curan y para quienes necesitan ser curados”.

En un comunicado publicado en Facebook, la presidenta del comité Marisa Valensise y de la cooperativa social “La Mimosa”, con sede en Polistena, en la provincia de Reggio Calabria, lamentó la salida del doctor Robernay, un traumatólogo cubano del hospital local. Valensise defendió la decisión del galeno, quien tras una “vida llena de grandes sacrificios y enormes renuncias”, se había integrado en la comunidad con “humanidad”, dijo.

