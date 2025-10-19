Militar de Corea del Norte deserta al cruzar al sur de la zona desmilitarizada

Pyongyang, Corea del Norte. Estatua de bronce de Kim Il Sung y Kim Jong Il en la colina de Mansu.

SEÚL.- El Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur ha anunciado este domingo la deserción de un militar norcoreano apresado previamente en el sur de la Zona Desmilitarizada, el área de seguridad que separa ambos países desde el armisticio de la Guerra de Corea.

"Las fuerzas militares identificaron y rastrearon al individuo en la zona sur de la DMZ antes de proceder a su captura", ha indicado el Ejército, que ya ha comenzado una investigación para esclarecer cómo, exactamente, el militar consiguió atravesar una de las zonas más vigiladas del mundo.

DENUNCIA Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos

NEGOCIACIONES Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

El soldado, ha reiterado el Estado Mayor, expresó claramente su intención desertar instantes después de ser apresado.

Se trata del tercer norcoreano que atraviesa la línea con intención de pedir asilo desde que el presidente Lee Jae Myung asumió el cargo en junio, pero es el primer caso de deserción militar desde entonces, y la primera, en general, en 14 meses, según las estimaciones de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

FUENTE: Con información de Europa Press