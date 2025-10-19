domingo 19  de  octubre 2025
TENSIÓN

Militar de Corea del Norte deserta al cruzar al sur de la zona desmilitarizada

Se trata del tercer norcoreano que atraviesa la línea con intención de pedir asilo desde que el presidente Lee Jae Myung asumió el cargo en junio

Pyongyang, Corea del Norte. Estatua de bronce de Kim Il Sung y Kim Jong Il en la colina de Mansu.

Pyongyang, Corea del Norte. Estatua de bronce de Kim Il Sung y Kim Jong Il en la colina de Mansu.

Imagen de Alexander en Pixabay

SEÚL.- El Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur ha anunciado este domingo la deserción de un militar norcoreano apresado previamente en el sur de la Zona Desmilitarizada, el área de seguridad que separa ambos países desde el armisticio de la Guerra de Corea.

"Las fuerzas militares identificaron y rastrearon al individuo en la zona sur de la DMZ antes de proceder a su captura", ha indicado el Ejército, que ya ha comenzado una investigación para esclarecer cómo, exactamente, el militar consiguió atravesar una de las zonas más vigiladas del mundo.

Lee además
Imagen del Puerto en Qingdao, China.
NEGOCIACIONES

Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur
Imagen referencial. 
DENUNCIA

Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos

El soldado, ha reiterado el Estado Mayor, expresó claramente su intención desertar instantes después de ser apresado.

Se trata del tercer norcoreano que atraviesa la línea con intención de pedir asilo desde que el presidente Lee Jae Myung asumió el cargo en junio, pero es el primer caso de deserción militar desde entonces, y la primera, en general, en 14 meses, según las estimaciones de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Ancelotti afronta partidos de Brasil en Asia como una "oportunidad para mejorar"

Fenómeno surcoreano "Las guerreras k-pop" rompe récord en Netflix

Un cocodrilo se da un baño en la piscina de un lujoso hotel en Australia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
DIÁLOGO

Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

Te puede interesar

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas
Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.
ADVERTENCIA

EEUU pide a sus ciudadanos en Trinidad y Tobago evitar ir a sus oficinas, hay alerta de amenaza

Mujeres afganas vestidas con burka pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.   
SEGURIDAD

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres