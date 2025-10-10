viernes 10  de  octubre 2025
Fenómeno surcoreano "Las guerreras k-pop" rompe record en Netflix

Según las últimas cifras de Netflix, la película ha acumulado 344 millones de reproducciones, un récord en la plataforma

Captura de Pantalla / Guerreras K-pop Netflix / YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El éxito de la película de animación Las guerreras k-pop, largometraje más visto en la historia de Netflix con 344 millones de reproducciones desde finales de junio, marca un nuevo hito en la difusión de la cultura surcoreana en todo el mundo, explican sus directores.

"En Corea del Sur nos preguntamos si se trataba realmente de un producto coreano, ya que la película está realizada por un estudio estadounidense", dijo su codirectora, Maggie Kang.

Kang nació en Seúl y, aunque creció y pasó la mayor parte de su vida en Canadá, vuelve a menudo a su país natal, con el que mantiene un fuerte vínculo.

Según las últimas cifras de Netflix, la película ha acumulado 344 millones de reproducciones, un récord en la plataforma.

También es la primera vez que un producto procedente de la Corea del Sur, pero fabricado fuera del país y en lengua inglesa, tiene tanto éxito, lo que demuestra la influencia cultural de este país asiático.

Las guerreras k-pop (K-Pop Demon Hunters en su título original) cuenta la historia del grupo de música HUNTR/X, cuyas tres cantantes son también cazadoras de demonios y protegen en secreto al mundo.

Gracias a su música y a la energía de sus fans, alimentan la barrera mágica que aprisiona las almas malvadas en otro universo.

El k-pop sigue creciendo

Los directores de la película trabajaron con uno de los sellos discográficos más importantes de k-pop, The Black Label, para componer la música, como la pegadiza Golden, que lleva semanas en lo más alto de las listas estadounidenses.

Las canciones de la banda sonora se encuentran entre las más escuchadas en las plataformas desde el estreno del filme.

"Nos preocupaba si la comunidad del K-pop aceptaría a los personajes de la película como un grupo real, pero lo hicieron casi de inmediato", contó Kang.

La película combina varios elementos de la cultura surcoreana, incorporando referencias a la moda, la gastronomía y el folclore del país.

"Contamos con voces coreanas en todos los niveles (de la película), ya fuera para escribir la historia, la animación, la iluminación o la composición, y todas ellas contribuyeron a la autenticidad, no solo yo", insistió Kang, que reivindica contar una historia coreana y no coreana-estadounidense.

