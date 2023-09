Misil ucraniano alcanza el cuartel general de la Flota del Mar Negro rusa

KIEV.- Un misil ucraniano alcanzó el viernes el cuartel general de la Flota del Mar Negro rusa, dijo el ministerio de Defensa . Añadió que un soldado estaba desaparecido, no muerto, como informó inicialmente.

El gobernador instalado por el Kremlin, Mikhail Razvozhayev, dijo que no hubo heridos fuera del edificio en llamas ni dio información sobre otras bajas. Los bomberos combatían las llamas, y se convocó a otras fuerzas de emergencia, señal de que podría tratarse de un gran incendio.

Según habitantes de Sebastopol, se escucharon explosiones en el cielo y se alzaron columnas de humo, dijo la prensa rusa. Imágenes difundidas en canales de Telegram ucranianos mostraban nubes de humo sobre el paseo marítimo. The Associated Press no pudo verificar de inmediato las grabaciones.

Varias ambulancias acudieron al cuartel de la flota, y había esquirlas hasta cientos de metros a la redonda, informó la agencia noticiosa Tass.

El Ministerio de Defensa dijo que los sistemas de defensa antiaérea que respondieron al ataque a Sebastopol derribaron cinco misiles. No estaba claro si el cuartel recibió un impacto directo o de los escombros de un misil interceptado.

El funcionario Oleg Kryuchkov dijo que un misil de crucero derribado cerca de Bakhchysarai, unos 30 kilómetros tierra adentro, provocó un incendio en un prado.

Razvozhayev dijo que la infraestructura civil no sufrió daños, pero no mencionó el impacto sobre el cuartel de la flota.

Dijo a la población que un nuevo ataque era posible y la exhortó a no salir a las calles ni ir al centro de la ciudad. Posteriormente, dijo que no había amenazas de un ataque aéreo, pero reiteró la exhortación a no ir al centro, dijo que las calles estaban cerradas y se habían iniciado “trabajos especiales”, sin entrar en detalles.

La policía pidió a la gente que abandonara el centro de la ciudad, dijo Tass.

Funcionarios ucranianos, que han reivindicado otros ataques recientes a Crimea, no anunciaron de inmediato que Kiev era responsable de este ataque.

El ataque se produjo un día después de una ofensiva rusa con misiles y artillería sobre ciudades de toda Ucrania que dejó al menos cinco muertos, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunía con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con líderes del Congreso en Washington, donde se estudia un nuevo paquete de ayuda de 24.000 millones de dólares.

FUENTE: Con informacion de AP