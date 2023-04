"Muchos de los que critican a los empresarios han vivido de cargos públicos"

Sainz, que también puso en marcha Isla Mágica tras la Expo, trae este martes 18 de abril a Sevilla un vistoso espectáculo callejero que promocionará por el casco histórico de Sevilla, con un cortejo de doce jinetes (Cristóbal Colón, la Reina Isabel la Católica y El Cid, entre ellos), cincuenta actores a pie y una banda de música de cien personas, el parque temático que Puy du Fou mantiene abierto en Toledo, el único que existe de esta compañía fuera de Francia.

El Diario ABC de España, sección Sevilla, publicó una entrevista exclusiva en la que el reconocido empresario analiza la situación de las empresas en España. Aquí parte de la conversación que mantuvo con el periodista Jesús Alvarez.

-¿Por qué cree que los empresarios siguen teniendo mala prensa en España?

-Supongo que por algunos discursos políticos. Yo lo que veo es que no se les da la importancia que tienen porque los empresarios son los que crean empleo. El Gobierno presume del crecimiento de empleo pero eso pertenece mayoritariamente a los empresarios. El crecimiento del sector público se financia con impuestos y eso se nutre de las empresas y de los trabajadores de las empresas.

-¿Se sienten maltratados?

-A los empresarios se les está maltratando y esto no lo entiendo. Bien sea con más impuestos o con más cuotas a la Seguridad Social, que es un impuesto al trabajo, lo cual desalienta la contratación de empleados y la creación de empresas. En España tenemos las cuotas sociales más altas de Europa. Eso es fiscalidad y sumando todo pagamos más impuestos que en la mayoría de los países europeos.

-¿Eso puede explicar también que tengamos más del doble de la tasa media de paro europea y de la OCDE?

-Sí, por supuesto. Es la principal explicación. Se quieren financiar las pensiones a costa de los empresarios y tampoco se reconoce su función social. A veces parece como que los empresarios estuvieran deseando despedir gente y es justo al revés. El empresario lo que quiere es contratar y crecer. Cuando despide, es porque no tiene más remedio. A veces es mejor hacer una reestructuración que no hacerla y acabe desapareciendo la empresa. No entienden lo que es una empresa ni ser empresario.

-Quizá porque algunos políticos que critican a algunos empresarios nunca han estado en una empresa y la mayoría no han creado ninguna...

-Sí, a algunos les vendría bien una experiencia en la empresa privada. Muchos de los que critican a los empresarios han vivido siempre del presupuesto público.

-¿Los españoles somos emprendedores?

-Ahora hay más emprendimiento en temas tecnológicos pero en general la población española es reacia a emprender por esde miedo al fracaso y porque da más seguridad depender del sector público. En España al que fracasa se le estigmatiza y eso desmotiva mucho. En EE.UU. al que fracasa se le considera más cerca del éxito porque aprende de los errores cometidos. Es un aprendizaje.

-¿Se promueve el emprendimiento desde las instancias públicas?

-Yo solo puedo hablar de que con un grupo de empresarios creé una fundación hace doce años llamada Créate que promueve la innovación y el emprendimiento. Actuamos en colegios desde quinto de Primaria hasta los niveles de Secundaria, Bachillerato y FP. Y no se puede imaginar el cambio que se está produciendo en los alumnos. Ahora tenemos a muchos de esos alumnos en la Universidad y emprendiendo sus proyectos. Si no se promueve el emprendimiento no saldremos de esa vocación de vivir del funcionario público.

-Los países con muchos funcionarios son los menos prósperos.

-Sin duda, y los que tienen menos posibilidades de prosperar.

