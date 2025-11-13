jueves 13  de  noviembre 2025
Multa de casi 6 millones de dólares a X en España por publicidad fraudulenta de criptomonedas

Al abrir la investigación en noviembre de 2023, la CNMV dijo haber "detectado anuncios publicitarios" en X "promocionados por un chiringuito financiero", en referencia a Quantum AI.

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones

El regulador bursátil español (CNMV) impuso una multa de 5 millones de euros (casi 6 millones de dólares) a la red social X por "una infracción continuada muy grave" del reglamento sobre la publicidad de productos financieros vinculados a criptomonedas.

La CNMV decidió imponer la sanción a X al constatar que incumplió "los deberes de asistencia" con el regulador, al no comprobar si la empresa Quantum AI cumplía con las normas para hacer publicidad de productos financieros, según la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Las publicidades utilizan "ilícitamente la imagen de algunos actores españoles y suplantan el diseño y la identidad de un medio de comunicación nacional para tratar de obtener datos y dinero de inversores", dijo en ese momento el entonces presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

Una portavoz de la CNMV indicó que las publicidades investigadas realizaban promoción de criptomonedas.

Una normativa de marzo de 2023 obliga a las páginas de internet, a los medios y a las redes sociales a tomar medidas para regular mejor la publicidad de los productos financieros y a comprobar "que los anunciantes no figuran en la lista de entidades pirata", según Buenaventura.

