martes 11  de  noviembre 2025
REPORTE

España, el segundo país de la UE con mayor tasa de paro laboral de larga duración en 2024

Melilla (16,1%) y Ceuta (15,9%) fueron las regiones de la UE con mayor proporción de este tipo de desempleados

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España).&nbsp;

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). 

Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

España fue el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro laboral de larga duración en 2024, concretamente, del 3,8% de la fuerza laboral entre 15 y 64 años, según se desprende de un informe publicado este martes por la agencia estadística Eurostat.

La media española estuvo por encima tanto de la UE (1,9%) como de la eurozona (2,1%). El número de personas desocupadas durante más de un año fue de 4,145 millones entre los veintisiete y de 3,559 millones en el área de la moneda común. 914.800 residieron en España.

Lee además
Ejecutivos de la Cámara de Comercio España-EEUU y premiados posan en la alfombra roja previa a la gala. 
GALA

Cámara de Comercio España-EE.UU. en Florida celebra 45 aniversario
Obra de la exposición Ecos de la Nocturnidad del artista peruano Héctor Acevedo. 

"Ecos de la Nocturnidad", del artista Héctor Acevedo, llega a museo en España

Grecia encabezó la clasificación con una tasa del 5,5% al quedar por delante de España (3,8%), Eslovaquia (3,5%) e Italia (3,3%). Las tasas más reducidas se dieron en Países Bajos (0,5%), Malta (0,7%) y República Checa, Dinamarca y Polonia (las tres con un 0,8%).

Sin embargo, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta fueron las regiones NUTS 2 con las lecturas más elevadas de toda la UE, con un 16,1% y un 15,9%, respectivamente, seguidas de la isla francesa Guadalupe (11,7%) y la italiana Campania (10,1%).

En cuanto al resto de España, Andalucía (6%), Canarias (5,7%) y Extremadura (5,1%) se anotaron las cifras más desfavorables de parados de larga duración, mientras que Baleares (1,5%), Navarra (2,1%) y Aragón (2,6%) contabilizaron una menor proporción de este tipo de desempleados.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Los reyes de España rumbo a China con agenda cultural

España retira a Lamine Yamal de su convocatoria para partidos decisivos

18 películas compiten en festival internacional de cine cerámico en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
COMUNICACIÓN

Canciller ruso ofrece reunión con Marco Rubio mientras el Kremlin envía señales de apertura diplomática

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Te puede interesar

El coronel William Pérez, alcaldesa de Hialeah Jacqueline García Roves y  el veterano Juan Gonzalez. 
GRACIAS POR SU SERVICIO

Hialeah honra a sus héroes el Día de los Veteranos con emotiva ceremonia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada