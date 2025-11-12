José María Aznar: "España apoya las dictaduras y eso tiene que cambiar"

MIAMI . — Desde la capital del exilio latinoamericano, el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar (1996-2004), participó en la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA , celebrada los días 11 y 12 de noviembre en Miami. El foro, que reunió a exmandatarios y líderes políticos de toda la región, centró su agenda en los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe.

En conversación exclusiva con Diario Las Américas, Aznar analizó el papel de la democracia, los retos del liderazgo hemisférico y la responsabilidad de España frente a los regímenes autoritarios que persisten en la región.

CUMBRE Líderes de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

EN VIVO IDEA realiza su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

“España está mal dirigida por un gobierno populista radical de izquierda que se sitúa donde no debe”, afirmó con contundencia. “España apoya las dictaduras cubana, venezolana, nicaragüense. Apoya todas aquellas manifestaciones donde se producen atentados contra la libertad, contra la democracia, contra los derechos humanos, y esa es la situación actual. Pero lo bueno de las democracias es que las situaciones pueden corregirse.”

Para el exmandatario, la política exterior española ha perdido su rumbo, arrastrando con ella la voz europea en el continente.

“Tiene que haber un cambio muy claro de lo que significan las políticas realizadas hasta ahora. Si España asume esas actitudes, eso significa que la Unión Europea se ha distanciado también de Iberoamérica. Los Estados Unidos desde hace tiempo no tuvieron una política coherente con Iberoamérica. Ahora está cambiando.”

Asimismo, subrayó la necesidad de una política conjunta que devuelva a Occidente su papel en la defensa de las libertades, más allá de intereses coyunturales.

“Las relaciones entre poderes cambian y el recuperar políticas que promuevan las libertades, la democracia, el Estado de derecho, la seguridad, en el mundo iberoamericano me parece muy importante. No solo debe estar Estados Unidos, debe estar España también, Europa y, por supuesto, los países iberoamericanos que estén expuestos. Pero esas políticas de libertad necesitan aliados, países y líderes que las impulsen.”

Por otra parte, advirtió sobre el riesgo de que las iniciativas internacionales queden aisladas, sin una visión integral.

“Lo que no quiero es verlo como una iniciativa aislada. Yo creo que tiene sentido definir una política en virtud de la cual se haga de la promoción de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos un elemento básico y también que eso promueva una base para una posición de prosperidad, paz y estabilidad en Iberoamérica.”

En ese contexto, se refirió a los procesos abiertos en la región, con especial atención a la situación venezolana.

“Vamos a ver lo que pasa en relación con Venezuela. Vamos a ver si la capacidad disuasoria norteamericana se traduce en hechos reales; sería muy importante desde el punto de vista de las consecuencias que recibiría todo el continente.”

Con la mirada puesta en el futuro, Aznar destacó la importancia de la experiencia de quienes han tenido responsabilidades de gobierno.

“Es muy posible, muy deseable que un grupo de personas que han tenido la experiencia de gobierno piensen en que pueden ayudar todavía a que estas ideas fundamentales en cuanto a las democracias bien acentuadas en la libertad, en el pluralismo, en la justicia, en el respeto y en las democracias sean una realidad. Hay que seguir luchando con eso, porque todos los que somos luchadores de la libertad sabemos que eso hay que hacerlo todos los días.”

En un momento en que Estados Unidos —bajo el liderazgo de Donald Trump— retoma protagonismo en el Caribe con una estrategia basada en la seguridad y la presión económica, José María Aznar llama a España y Europa a no permanecer al margen. Para el líder conservador español, el futuro democrático del continente depende de una alianza firme entre Occidente y las naciones iberoamericanas comprometidas con la libertad.

Es por eso que el exjefe de la Moncloa envió un mensaje a sus compatriotas en medio de la polarización política que vive España:

“Ellos saben muy bien lo que pienso. Recuperar la confianza, recuperar la nación, recuperar las instituciones, recuperar nuestra constitución y recuperar un país ordenado, un país estable es una cosa fundamental y deseable, y yo espero que la gran mayoría de los españoles cuando tengan opinión lo demuestren.”