Nepal eleva a 669 los muertos por la devastadora riada y mantiene a 2.362 desaparecidos

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.

Equipos de rescate rastrearon las zonas devastadas el 27 de agosto en busca de más de 1300 personas desaparecidas un día después de que las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet causaran la muerte de al menos 273 personas y arrasaran pueblos enteros.

Un total de 669 personas han muerto y 2.362 continúan desaparecidas tras la grave riada registrada el miércoles por la crecida del río Bhotekoshi, en Rasuwa, un distrito montañoso de Nepal próximo a la frontera con la región autónoma china del Tíbet, según el último balance oficial.

Por su parte, las autoridades chinas han confirmado siete muertos y 554 personas desaparecidas a causa del desastre, informó la oficina de emergencias del Tíbet.

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El portavoz de la Policía nepalí Abhinarayan Kafle dio este sábado las últimas cifras oficiales del siniestro, que representan una reducción de unas 150 personas en el número de desaparecidos respecto al balance anterior.

De los cuerpos recuperados en Nepal, 148 corresponden a mujeres, 268 a hombres, 22 a niñas y 20 a niños. En otros 221 casos se han recuperado restos humanos que aún no han podido ser identificados. Hasta el momento, 20 cuerpos han sido entregados a sus familiares.

Desaparecidos

Entre los desaparecidos figuran 1.591 hombres y 264 mujeres de nacionalidad nepalí, además de 223 hombres y 300 mujeres de otras nacionalidades.

El desastre también dejói ub saldo de 2.301 personas heridas, de las cuales 1.506 son hombres y 795 mujeres. Alrededor de un millar de damnificados permanecen en nueve centros de acogida, mientras que 101 personas continúan hospitalizadas.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) elevó a 4.451 el número de personas rescatadas tras las inundaciones.

Militares y voluntarios continúan las labores de búsqueda y rescate, principalmente en las localidades de Rasuwa, Timure, Trishuli y Dhunche. Para estas tareas se han desplegado 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas.

La riada ha afectado a los distritos nepalíes de Rasuwa, Chitwan, Dhading, Tanahun, Gorkha, Nuwakot y Nawalparasi Este.

FUENTE: Con información de Europa Press