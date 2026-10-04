domingo 4  de  octubre 2026
ISRAEL

Netanyahu anuncia compra de submarinos y buques de guerra para mantener "dominio" del Mediterráneo

El mar se convirtió en "un campo de batalla internacional", dijo Benjamin Netanyahu. Refirió los conflictos en el estrecho de Ormuz o el paso de Bab el Mandeb

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el puerto de Ashdod el 4 de octubre de 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el puerto de Ashdod el 4 de octubre de 2026

Europa Press
Por Elena Moreno

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo que adquirirán más submarinos y buques de guerra con el objetivo de convertir a su país en una potencia naval, disuadir así las amenazas contra su "espacio marítimo" y mantener el "dominio" israelí sobre el mar Mediterráneo.

Señaló que el mar se convirtió en "un campo de batalla internacional". Refirió los conflictos en el estrecho de Ormuz o el paso de Bab el Mandeb.

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"Nuestros enemigos amenazan nuestro dominio en el mar Mediterráneo, nuestros puertos y el tráfico marítimo", dijo Netanyahu durante una visita al puerto militar de Ashdod.

Informó que el sexto submarino llegó a Israel. "Quieren más, más buques y otros medios que no quiero detallar aquí", indicó el primer ministro. Esto para que Israel sea "uno de los líderes mundiales" tanto en superficie como bajo el mar, según recoge la oficina de prensa israelí.

Netanyahu fue al puerto militar acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor de la Armada y el comandante de la base de Ashdod, con quienes abordó las capacidades de patrullaje y de desembarco de las fuerzas navales. "Estoy profundamente impresionado por la potencia, el personal y el material" militar naval, sostuvo.

Seguridad de vuelos

Por otra parte, Netanyahu ordenó revisar seguridad de vuelos internacionales tras caso Flydubai, luego de que un copiloto omaní intentara estrellar un avión procedente de Emiratos Árabes Unidos.

"Netanyahu ha encargado al director del Consejo Nacional de Seguridad, Shmuel Ben Ezra, que designe a un responsable para llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel", dijo la oficina del primer ministro en un comunicado.

El 1 de octubre, Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación sobre una posible pista "terrorista", mientras Israel apunta a un supuesto adoctrinamiento "islamista" del copiloto acusado de intentar estrellar un avión de flydubai que se dirigía a Tel Aviv esta semana.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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