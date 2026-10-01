Benjamin Netanyahu apunta a un adoctrinamiento "islamista radical" del copiloto implicado en incidente del vuelo a Israel

DUBÁI.- Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación sobre una posible pista "terrorista", mientras Israel apunta a un supuesto adoctrinamiento "islamista" del copiloto acusado de intentar estrellar un avión de flydubai que se dirigía a Tel Aviv.

Un día después del aterrizaje de emergencia del avión en Arabia Saudita, que transportaba a 174 personas, entre ellas 166 israelíes, todavía no están claras las circunstancias y motivaciones del incidente.

SUCESOS Benjamin Netanyahu señala a uno de los piloto de intentar estrellar avión con 174 pasajeros

Según el relato de pasajeros y autoridades israelíes, el copiloto apuñaló al comandante a bordo con la intención de hacer estrellar el avión, lo que provocó una súbita pérdida de altitud, antes de que varios pasajeros irrumpieran en la cabina y lograran reducirlo.

Considerados "héroes" en Israel y homenajeados en las calles, las redes sociales y los programas de televisión, los pasajeros protagonizaron un raro momento de unidad en un país profundamente dividido a pocos meses de las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien los recibió en el aeropuerto, destacó el "increíble acto de heroísmo" de los pasajeros y la tripulación y aseguró que evitaron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

Entre ellos se encuentra Yaniv Hayoun, un plomero que contó que expulsó al copiloto de la cabina y posteriormente ayudó a estabilizar el avión gracias a conocimientos de pilotaje adquiridos viendo televisión.

Su fotografía, con la ropa manchada de sangre del agresor, ocupó este jueves la portada de varios periódicos.

Hayoun recibirá el Premio Presidencial al Heroísmo Ciudadano, una de las más altas distinciones civiles, junto con otros cuatro pasajeros: una mujer que fue "la primera" en dar la voz de alarma, dos hombres que redujeron al copiloto y un dentista que habría brindado atención de emergencia al piloto, según informó la Presidencia israelí.

India, por su parte, rindió homenaje a su piloto, quien resultó herido y permanece hospitalizado en Arabia Saudita. La embajada india en Emiratos Árabes Unidos informó este jueves que se encuentra en "buen estado de salud y recuperándose bien".

"El comandante Smit Machchhar es un HÉROE", escribió en redes sociales el primer ministro indio, Narendra Modi.

Investigación abierta

"El equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes", con el objetivo de determinar "en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista", informó la agencia oficial emiratí WAM, citando al fiscal general.

El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un "intento de ataque terrorista yihadista", que habría tenido como objetivo no solo el avión, sino también la relación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, en el marco de los Acuerdos de Abraham, suscritos en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes.

Según Netanyahu, "el copiloto que atacó al comandante a bordo está siendo interrogado, pero esto es lo que sabemos: había sido objeto de un adoctrinamiento islamista radical".

"Gritó: 'Mátenme, mátenme'. Así que está claro que tenía intenciones suicidas (...) Está claro que planeaba hacer estrellar el avión", declaró el primer ministro israelí a la cadena estadounidense Fox News.

Poco antes, Netanyahu no había descartado que el incidente pudiera estar relacionado con problemas psiquiátricos.

El dirigente israelí aseguró estar "en contacto permanente" con las autoridades saudíes, que, según dijo, están interrogando al sospechoso. Riad no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien habló con Netanyahu, se mostró más cauteloso y señaló que el copiloto podría ser "un terrorista o quizás un loco".

Gritos y sangre

Por su parte, la aerolínea flydubai pidió que "se eviten las especulaciones prematuras" y subrayó que todavía se desconocen las razones de lo sucedido.

La compañía suspendió sus vuelos con origen o destino en Israel mientras continúa la investigación.

Al llegar a Tel Aviv, los pasajeros describieron el vuelo como una experiencia "aterradora".

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", relató una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido por la televisión israelí.

Según los datos del sitio especializado Flightradar24, el avión perdió bruscamente altitud durante el vuelo, al pasar de unos 34.000 pies a las 05:21 GMT a menos de 17.000 pies en aproximadamente un minuto.

En un video grabado a bordo y difundido por el medio israelí Ynet aparece un hombre con la cabeza ensangrentada y pidiendo ayuda, poco antes de que el avión aterrizara en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Tras esperar varias horas, los pasajeros pudieron abordar finalmente otro avión de flydubai que los trasladó a Tel Aviv el miércoles.

En condiciones normales, no existen vuelos directos entre Israel y Arabia Saudita.

Arabia Saudita inició en 2020 contactos diplomáticos con Israel, pero los suspendió posteriormente en medio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

FUENTE: Con información de AFP