jueves 17  de  septiembre 2026
ISRAEL

Netanyahu centra en la seguridad campaña de su partido para legislativas de octubre

"La misión debe completarse, debemos derrocar al régimen iraní y destruir totalmente a Hezbolá y a Hamás", señaló Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

EFE
Por Sofía Nederr

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó este jueves a la campaña electoral de su partido Likud, de cara a las elecciones legislativas de finales de octubre, con un discurso enfocado en los desafíos de seguridad.

Insistió en que él y su partido "son los únicos capaces de garantizar la seguridad de Israel".

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En ese sentido, Netanyahu enumeró las operaciones militares israelíes que se ejecutado en Irán, Líbano, Siria y la Franja de Gaza desde 2023.

Expresó: "La misión debe completarse, debemos derrocar al régimen iraní y destruir totalmente a Hezbolá y a Hamás".

También acusó a sus rivales internos de querer hacer "concesiones territoriales". "Tomamos territorio, en lugar de cederlo", dijo al hablar de las tropas desplegadas en Líbano, Siria y Gaza.

El primer ministro está al frente del gobierno más derechista de la historia de Israel, tiene varios frentes abiertos e intensificó la colonización en Cisjordania ocupada con más asentamientos, que son considerados ilegales por el derecho internacional.

Elecciones reñidas

Las encuestas de opinión indican que las elecciones del 27 de octubre probablemente sean reñidas.

El bloque de Netanyahu y sus aliados de la extrema derecha y los ultraortodoxos se enfrenta al de su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, apoyado por partidos de derecha e izquierda.

Netanyahu es cuestionado en Israel por el fracaso de su gobierno para impedir el ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por el grupo palestino Hamás, el más mortífero en la historia del país y que desencadenó la guerra en Gaza.

Ajustes de cuentas

Benjamin Netanyahu también ratificó este jueves su intención de "ajustar cuentas" con los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 . Puntualizó que "nadie es inmune".

Resaltó que las fuerzas israelíes "derrotarán al régimen iraní" y "harán caer" al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Estamos ajustando cuentas con los asesinos que mataron a nuestro pueblo, a nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestros hijos el 7 de octubre (de 2023)", indicó en un comunicado publicado por su oficina en redes sociales.

Añadió: "Estamos ajustando cuentas con los que aún quedan. No son muchos, porque nos estamos encargando de ellos".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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