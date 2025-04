Netanyahu asegura que Hamás rechazó propuesta para liberar la mitad de los rehenes vivos

"Como primer ministro, no voy a capitular ante los asesinos que cometieron la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto. Las capitulaciones así ponen en peligro al país y nos ponen en peligro a todos", añadió.

El mandatario israelí descartó además que se pueda lograr un acuerdo para que Hamás libere a todos los rehenes y después reanudar la ofensiva militar porque la comunidad internacional no lo permitiría. Así, considera que quienes defienden esa táctica "no entienden cómo funcionan" las relaciones internacionales.

Netanyahu dijo que las demandas que plantea Hamás le permitirían reagruparse militarmente. "Sus términos de rendición no son nuevos. Hamás los ha planteado otra vez, pero ¿qué puede aceptar un líder responsable de ellos después del 7 de octubre? Yo, evidentemente, nada", indicó.

"Creo que podemos traer a los rehenes de vuelta a casa sin rendición. Así es como hemos actuado hasta ahora. La misión aún no se ha completado y tengo intención de hacerlo. Sin rendición", resaltó.

En cuanto a Irán, Netanyahu ha subrayado que sigue en su postura de impedir que consiga la bomba atómica y ha criticado a quienes le reprochan que no haya atacado ya sus instalaciones nucleares. De hecho, les ha echado en cara que son los mismos que quienes anteriormente se oponían a atacar a Irán.

"Voy a evitar que Irán consiga armas nucleares. No voy a renunciar en esto. No voy a rendirme en esto y no me voy a echar atrás en esto. Ni un milímetro", ha subrayado.

"Es divertido oír las críticas de quienes se se opusieron a las acciones que adopté para perjudicar y retrasar el programa nuclear iraní, acciones sin las que Irán hubiera tenido armas nucleares hace diez años", ha argumentado en velada referencia a los líderes opositores Yair Lapid y Naftali Bennett.

