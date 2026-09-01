Netanyahu celebra la captura de un alto mando del brazo armado de Hamás en Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó la zona de seguridad en el sur del Líbano, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor, el general de división Tamir Yadai.

JERUSALÉN — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas israelíes detuvieron al jefe del aparato de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamás en una operación en Gaza.

"Es uno de los dirigentes de mayor rango de Hamás y fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023, dar refugio a altos funcionarios de Hamás, así como fortalecer las capacidades de la organización e intentar restablecer las capacidades del grupo terrorista", afirmó Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

Ni el primer ministro ni el ejército israelí identificaron al alto mando detenido, pero varios medios locales reportaron que se trata de Muein al Arabid.

"Felicito al Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por su valiente acción de hoy al arrestar al jefe del aparato de seguridad interna de Hamás cerca de su domicilio en Gaza", afirmó el mandatario.

Hamás confirma detención

Según una nota publicada por el Ejército israelí poco después, "fuerzas especiales del Shin Bet" —que los medios locales afirman que eran milicias palestinas proisraelíes— realizaron la captura en el interior de un edificio de la zona. Posteriormente, afirman los militares, el detenido fue trasladado a Israel "para ser interrogado".

El Ministerio del Interior y Seguridad de Gaza confirmó este martes que Israel detuvo a un oficial de Hamás en la Franja, después de que su Ejército bombardeara en una decena ocasiones un área del corazón de la capital gazatí durante una incursión en la zona de una unidad especial israelí y milicias palestinas proisraelíes.

"La ocupación secuestró a Moein Mohamad Al Arabid, oficial del Servicio de Seguridad Interna, tras resultar herido durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Su esposa falleció y varios de sus hijos resultaron heridos", de acuerdo con la versión del Ministerio gazatí en un comunicado.

"Mi directiva es clara: el Estado de Israel seguirá persiguiendo a todos los líderes de Hamás y a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre", concluyó Netanyahu su mensaje.

En las últimas semanas, Israel lleva a cabo ataques diarios contra miembros de Hamás en Gaza.

FUENTE: Con información de EFE y AFP