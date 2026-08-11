miércoles 12  de  agosto 2026
POLÍTICA EXTERIOR

Venezuela e Israel dan pasos hacia el restablecimiento de relaciones consulares

Los dos países reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, afirmó la cancillería venezolana

Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los gobiernos de Venezuela e Israel acordaron activar un mecanismo de coordinación con miras a reactivar los servicios consulares en el marco del restablecimiento de las relaciones que fueron rotas hace 17 años en medio de tensiones.

La cancillería venezolana suministró la información a través de un comunicado en el que resalta la importancia del acuerdo luego de que una delegación humanitaria israelí prestó asistencia a los afectados por los sismos que golpearon el norte del país el 24 de junio pasado.

Lee además
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
DIPLOMACIA

Colombia planea traslado de embajada en Israel a Jerusalén y reanudar relaciones
Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
SISMOS

Asciende a 6,301 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

También, el gobierno israelí compartió el acuerdo de reanudar relaciones consultares.

Venezuela rompió las relaciones con Israel en 2009 cuando el entonces presidente Hugo Chávez dio apoyo a Palestina.

Vínculos de Venezuela con Israel

Según la información compartida por el canciller Felix Plasencia por X, Venezuela e Israel acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación del doble terremoto.

"Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", señaló la Cancillería en un comunicado publicado en X.

También es el resultado de las conversaciones sostenidas entre altas autoridades de ambas partes para permitir la continuidad de la cooperación ya establecida.

Según cálculos de organizaciones internacionales en Venezuela, en la actualidad habría entre 4,000 y 6,000 israelíes permanecen en Venezuela, principalmente en Caracas, tras la salida numerosa de familias judías durante los primeros años de Chávez en el poder.

FUENTE: Con información de Félix Plasencia red X, EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado recalca la democracia como premisa para una transición estable

Protestan en Venezuela por falta de electricidad

La gran fiesta de la decadencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Imagen referencial.
MIGRACIÓN

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

Imagen referencial fotorrealista
REVISE SU REFRIGERADOR

Retiran casi 30.000 libras de carne argentina distribuida en Florida

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Una paciente es atendida por su médico. 
EEUU

La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones para tramitación acelerada de discapacidad

Te puede interesar

Imagen referencial fotorrealista
REVISE SU REFRIGERADOR

Retiran casi 30.000 libras de carne argentina distribuida en Florida

Por Daniel Castropé
La Luna se ve pasando frente al Sol durante un eclipse solar parcial desde el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia, el 8 de abril de 2024 video
EN VIVO

La NASA revela los puntos del hemisferio norte donde podrá verse el eclipse solar

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.
TRAGEDIA

Gobierno de Colombia declara tres días de duelo por terremoto

Una paciente es atendida por su médico. 
EEUU

La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones para tramitación acelerada de discapacidad

Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana