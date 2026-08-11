Venezuela e Israel dan pasos hacia el restablecimiento de relaciones consulares

Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

CARACAS .- Los gobiernos de Venezuela e Israe l acordaron activar un mecanismo de coordinación con miras a reactivar los servicios consulares en el marco del restablecimiento de las relaciones que fueron rotas hace 17 años en medio de tensiones.

La cancillería venezolana suministró la información a través de un comunicado en el que resalta la importancia del acuerdo luego de que una delegación humanitaria israelí prestó asistencia a los afectados por los sismos que golpearon el norte del país el 24 de junio pasado.

SISMOS Asciende a 6,301 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

También, el gobierno israelí compartió el acuerdo de reanudar relaciones consultares.

Venezuela rompió las relaciones con Israel en 2009 cuando el entonces presidente Hugo Chávez dio apoyo a Palestina.

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Israel informan que han acordado dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto, así como establecer un mecanismo de… pic.twitter.com/ZJUbNI77gJ — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 11, 2026

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Israel informan que, tras la visita de la delegación humanitaria israelí a Venezuela con motivo del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, y en seguimiento a las conversaciones sostenidas entre altas… — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 11, 2026

Vínculos de Venezuela con Israel

Según la información compartida por el canciller Felix Plasencia por X, Venezuela e Israel acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación del doble terremoto.

"Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", señaló la Cancillería en un comunicado publicado en X.

También es el resultado de las conversaciones sostenidas entre altas autoridades de ambas partes para permitir la continuidad de la cooperación ya establecida.

Según cálculos de organizaciones internacionales en Venezuela, en la actualidad habría entre 4,000 y 6,000 israelíes permanecen en Venezuela, principalmente en Caracas, tras la salida numerosa de familias judías durante los primeros años de Chávez en el poder.

FUENTE: Con información de Félix Plasencia red X, EFE