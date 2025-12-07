domingo 7  de  diciembre 2025
ISRAEL

Netanyahu prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del alto el fuego en Gaza, el desarme de Hamás

Todos los rehenes vivos han sido liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados, salvo uno, el del israelí Ran Gvili

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

@netanyahu / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos, aunque prevé que será "difícil".

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, detuvo la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó tras el mortal ataque del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En virtud del alto el fuego, Hamás se comprometió a liberar a los 47 cautivos que aún permanecían bajo su poder -- tanto vivos como fallecidos -- tomados durante su ataque de 2023.

Todos los rehenes vivos han sido liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados, salvo uno, el del israelí Ran Gvili.

"Casi hemos terminado la primera fase, queda un rehén muerto (...) por volver. Después, próximamente, esperamos avanzar a la segunda fase", manifestó, en referencia al cuerpo del último secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que sigue en Gaza.

Desarme de Hamás

Así, manifestó que esta segunda fase, destinada a "lograr el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza", será "difícil", al tiempo que resaltó que la tercera fase tendrá por objetivo "desradicalizar Gaza". "Hamás tiene que ser desmantelado", insistió el primer ministro de Israel.

La segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza contempla el desarme de Hamás, la creación de una autoridad transitoria y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Tras reunirse en Jerusalén con el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz, Netanyahu afirmó: "Prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que será más difícil o igual de difícil".

El primer ministro israelí agregó que a finales de diciembre se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre "oportunidades de paz" en la región.

Según su oficina, la reunión está prevista en Washington, luego de que el mandatario estadounidense lo invitara a la Casa Blanca durante una llamada telefónica realizada el lunes.

Merz llegó el sábado a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión en mayo, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países tras algunas fricciones debido a la guerra en la Franja de Gaza y a la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

"Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une", declaró el canciller en el memorial Yad Vashem, destacando "la responsabilidad histórica" de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

