Netanyahu recalca que la guerra contra Hamás "no está cerca de terminar"

"Regreso ahora de Gaza. No vamos a parar, continuamos luchando y vamos a intensificar los combates en los próximos días. Será una guerra larga que no está cerca de acabar", dijo Netanyahu , según un comunicado de su partido, el Likud.

Netanyahu recalcó que la guerra contra el grupo terrorista Hamás "no está cerca de terminar".

"No nos detendremos, seguiremos luchando y profundizando los combates en los próximos días, y esta será una batalla larga y no está cerca de terminar", manifestó el primer ministro israelí, según recoge 'The Times of Israel'.

Asimismo, Netanyahu manifestó que es necesaria la "paciencia" y "unidad", así como consenso en torno a la "misión" que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan a cabo en la Franja de Gaza tras la masacre de Hamás del 7 de octubre.

El grupo terrorista llevó a cabo a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 personas secuestradas, varios de los cuales fueron liberados durante una tregua de una semana a finales de noviembre.

Las FDI, por su parte, respondieron con una cruenta contraofensiva contra las estructuras de Hamás en la Franja de Gaza. La campaña militar israelí deja ya más de 20.000 palestinos muertos y otros más de 50.000 heridos.

Alto precio

Netanyahu, afirmó este domingo que el país paga "un alto precio por la guerra" en Gaza, tras la muerte de 14 soldados desde el viernes en los combates contra el movimiento palestino Hamás.

"Estamos pagando un alto precio por la guerra, pero no hay otra opción que seguir luchando", declaró Netanyahu al inicio de una reunión de gabinete tras rendir homenaje a los soldados muertos y advertir que el conflicto será "largo".

"Continuaremos con toda nuestra fuerza hasta el final, hasta la victoria, hasta que logremos todos nuestros objetivos: la destrucción de Hamás, el retorno de los rehenes y una garantía de que Gaza nunca más vuelva a constituir una amenaza para el Estado de Israel", dijo.

Eliminar a Hamás

Israel prometió aniquilar a Hamás, tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre lanzado por sus milicianos desde la Franja de Gaza.

La respuesta militar israelí ha dejado 20.424 muertos en Gaza, según Hamás, el movimiento terrorista que gobierna el territorio palestino.

Desde que Israel comenzó su ofensiva terrestre en Gaza el 27 de octubre, 153 soldados israelíes murieron.

"Voy a ser claro: la guerra será larga (...) hasta que Hamás sea eliminado y restablezcamos la seguridad tanto en el norte como en el sur", añadió Netanyahu.

Cerca de 250 personas fueron tomadas rehenes durante el ataque lanzado por Hamás en el sur de Israel. Todavía hay 129 personas cautivas en Gaza, aunque se teme que algunos de los rehenes estén muertos.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP