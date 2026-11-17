JERUSALÉN — Los parlamentarios israelíes votaron este martes para elegir a Matan Kahana, un aliado de Gadi Eisenkot, como presidente del órgano legislativo, una primera victoria política para la oposición del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Kahana, miembro del partido Yashar, fue elegido con 66 votos de los 120 que tiene el Knesset.

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Esta victoria permite a Eisenkot y a su bloque hacerse con un cargo estratégico que puede fijar el calendario parlamentario y, por tanto, acelerar o retrasar los debates y las votaciones sobre las leyes.

Esta es una herramienta esencial para la oposición, que quiere desmantelar lo antes posible el legado legislativo de Netanyahu.

Kahana sustituye en el cargo a Amir Ohana, del Likud, tras recibir 66 votos a favor, y a raíz de una propuesta impulsada por el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el dominio de las iniciativas parlamentarias antes de la formación del nuevo gobierno.

Revés para Netanyahu

Kahana se impuso así al diputado del Likud, Ofir Katz —quien obtuvo 52 votos—, gracias al respaldo de los cuatro partidos sionistas de la oposición, así como de las formaciones de mayoría palestina Raam y la Lista Conjunta.

La sesión para esta votación, para la que se requería mayoría simple, se prolongó durante más de seis horas con constantes críticas por parte del bloque de Netanyahu

El todavía primer ministro israelí en funciones, cuyos gestos durante la sesión evidenciaban una clara frustración, dejó el pleno durante la votación para atender una llamada telefónica.

Poco antes, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Knéset, insistió en su llamamiento a formar un Gobierno "de unidad" sionista apuntalado por formaciones judías ultraortodoxas sin incorporar a partidos árabes; la llave que tiene en su mano ahora la oposición para derrocar a Netanyahu.

"Las amenazas actuales no son menores que las que existían en la época de David Ben Gurión y Menachem Begin, cuando ambos abogaron por la unidad para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional (...) Esto no es una maniobra propagandística, es la realidad", afirmó Netanyahu.

"Los ojos de los ciudadanos están puestos en nosotros"

Mientras que en su primer discurso tras tomar posesión del cargo, Kahana se dirigió a Eisenkot y lo alabó como "un hombre de integridad inquebrantable": "Sé que no escatimarás esfuerzos para formar un gobierno que nos una y nos mantenga a salvo", expresó el nuevo presidente de la Knéset.

Éste tampoco dudó en lanzar un dardo contra la Administración liderada por Netanyahu en esta última legislatura: "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados", culminó.

Al término de la votación, el líder del partido opositor Los Demócratas, considerado de izquierda en Israel, escribió en X: "Reemplazamos al presidente del Knéset. Ahora reemplazaremos al gobierno. Empezamos a reparar".

El Likud presentó a su candidato 'in extremis'

Kahana, coronel en la reserva y antiguo piloto de combate de F-16 de la Fuerza Aérea israelí, fue ministro de Servicios Religiosos durante el Gobierno de coalición de Naftali Bennett y Yair Lapid.

Pocas horas antes de la votación, el Likud había presentado como candidato alternativo al diputado Katz y había acusado a Eisenkot de promover una "votación unilateral".

Numerosos representantes de los partidos de derecha y ultraderecha, entre ellos los ministros en funciones Amijai Shikli, del Likud y responsable de la cartera de Antisemitismo; Itamar Ben Gvir, de Otzmá Yehudit y titular de Seguridad Nacional, y Orit Strock, de Sionismo Religioso y ministra de Asentamientos, subieron al estrado para agradecer a Ohana su labor al frente de la Cámara y arremeter contra las formaciones árabes y sus dirigentes, a los que acusaron de apoyar el terrorismo.

FUENTE: Con información de AFP